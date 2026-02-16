PAN presenta propuesta de Sistema de Cuidados, “solida funcional y accesible”

Sistema Público de Cuidados de la CDMX

El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México presentó su propuesta “Cuidar a quien nos Cuida”, se trata de un esquema integral para consolidar un Sistema de Cuidados en la capital sólido, funcional y accesible.

Los legisladores panistas detallaron que el objetivo de su propuesta es garantizar apoyo institucional a personas cuidadoras y asegurar acceso a servicios de cuidado dignos y seguros.

El coordinador del PAN en el Congreso capitalino, Andrés Atayde, recordó que la creación del Sistema Público de Cuidados es uno de los principales pendientes legislativos y una prioridad para Acción Nacional.

Informó que entre el 70 y el 75 por ciento del trabajo de cuidados no remunerado lo realizan mujeres, lo que impacta directamente en su desarrollo profesional, ingresos y estabilidad económica.

“Nuestra propuesta es clara: cuidar a quien nos cuida. Queremos reducir la penalización laboral asociada al cuidado y generar condiciones más equitativas para mujeres y familias, con corresponsabilidad entre hombres y mujeres”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la consulta debe realizarse con responsabilidad y con un instrumento sólido, “no se trata de consultar por consultar, sino de construir la ley que la Ciudad de México merece”.

Red de servicios de cuidado

Liz Salgado explicó que la propuesta del PAN plantea una red pública integral de servicios que atienda las distintas necesidades de cuidado en la capital, incluyendo estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, centros de día para personas adultas mayores, atención domiciliaria y cooperativas de cuidado.

Comentó que estas medidas buscan responder a una realidad concreta: millones de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad requieren servicios especializados.

“El impacto esperado es mayor participación laboral, especialmente de las mujeres; reducción del desgaste familiar y mejores condiciones de desarrollo para quienes reciben cuidados”, destacó.

Añadió que se trata de retomar programas que ya demostraron eficacia, como las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

Cuidar no debe implicar perder ingresos

La diputada Daniela Álvarez enfatizó que se necesita combatir las desigualdades estructurales que han feminizado el trabajo de cuidados.

“Un sistema basado sólo en transferencias económicas, sin infraestructura, sin profesionalización y sin conciliación laboral real, está destinado a perpetuar el mismo modelo”.

Detalló que la propuesta incluye flexibilidad laboral, modalidades híbridas, permisos y licencias de cuidado, así como incentivos a empleadores que fomenten entornos corresponsables.

“Lo que buscamos es evitar que cuidar implique perder ingresos, empleo o aspiraciones profesionales. Al cuidado y al empleo todas y todos tenemos derecho”, concluyó.

La presidenta del PAN en la CDMX, Luisa Gutiérrez, mostró su respaldo a las y los diputados y destacó que el partido que encabeza busca abonar a fortalecer el Sistema Público de Cuidados .

También lamentó que en México se hayan perdido acciones como Escuela de Tiempo Completo, Estancias Infantiles y otras más cuando llegó Morena al gobierno.

“Nosotros sí tomamos las causas ciudadanas y las trasladamos en política pública por medio de verdaderas acciones legislativas.

“Es darle sentido humano y funciones específicas a las políticas públicas que necesita la Ciudad de México. Visibilizar con mucha fuerza a los adultos mayores que hoy requieren cuidados y visibilizar a las personas con alguna discapacidad, visibilizar a familiares que tenemos enfermos en casa”, señaló Luisa Gutiérrez.