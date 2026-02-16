Paro en el CCH Oriente: ¿Qué está pasando en el plantel de la UNAM y hasta cuándo habrá clases? (Gaceta CCH - Facebook: Cristina G.)

Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente convocaron a una asamblea este lunes 16 de febrero a la 1:00 pm para manifestarse por la agresión ocurrida el pasado viernes en las inmediaciones del plantel contra una compañera, así como por el incremento en los índices de inseguridad en la zona.

Tras la reunión, un sector de la comunidad estudiantil determinó iniciar un paro indefinido para exigir mayor seguridad en los alrededores. La Dirección informó que, al no alcanzarse acuerdos con las autoridades, quedaron suspendidas las actividades académico-administrativas.





Estudiantes de CCH se manifiestan por compañera agredida el pasado viernes

De acuerdo con La Jornada, las exigencias para aumentar la seguridad en la zona se detonaron debido a la agresión de una estudiante el pasado viernes, quien resultó herida en el abdomen por un arma punzocortante y fue víctima de intento de agresión sexual.

Por su parte, Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó en entrevista para La Jornada que se está solicitando al Gobierno capitalino un refuerzo en la seguridad de la zona, principalmente en los operativos de Sendero Seguro.

Sin embargo, por el momento no se realizarán actividades hasta que se llegue a un acuerdo en las mesas de diálogo.

Los estudiantes señalaron que las demandas deberán abordarse en mesas formales de trabajo a las 12:00 horas los días 17, 20, 23, 25 y 27 de febrero.





Estudiantes del CCH Oriente reportan alto índice de inseguridad en la zona

En redes sociales, varios estudiantes del CCH Oriente reportan hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones del plantel.

Alejo DHG reportó en la página de alumnos de la escuela preparatoria de la Universidad Nacional la experiencia que vivió en las afueras del colegio, cuando intentó acceder por la puerta tres y le fue negado el paso por autoridades de la zona debido a que no contaba con la tira de materias sellada.

Esto ocasionó que tuviera que rodear por la avenida hasta la altura de un negocio conocido como “Tortas Tony”, donde, en un callejón cercano, fue amenazado por dos sujetos con una navaja, quienes le robaron sus pertenencias.