Registro Beca Transporte CDMX 2026: Cómo obtener los $1,500 bimestrales para universitarios Ya puedes registrarte para la Beca Transporte CDMX 2026; conoce cómo y cuáles son los requisitos para inscribirte (Victoria Valtierra Ruvalcaba y Pexels)

Ya puedes registrarte para la Beca de Transporte CDMX 2026. Conoce cómo y cuáles son los requisitos para inscribirte y obtener $1,500 pesos bimestrales.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), anunció que ya se encuentra disponible la plataforma para el registro de la beca de transporte para universitarios.

Con la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más podrás recibir $1,500 pesos bimestrales durante el primer semestre de 2026. Conoce cuál es el proceso para inscribirte a este programa.

¿Qué es la Beca de Transporte CDMX y quiénes pueden solicitarla?

La Beca de Transporte CDMX es un programa social del Gobierno de la Ciudad de México que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes universitarios para que puedan continuar con sus estudios, proporcionándoles una ayuda económica, la cual pueda cubrir sus gastos de transporte.

Por lo que, para que puedas ser beneficiario de esta beca, como su nombre lo indica, tienes que ser un estudiante activo de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta, inscrito en alguna institución pública de la Ciudad de México o en planteles de universidades nacionales ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Requisitos para recibir los $1,500 pesos bimestrales en 2026 por la Beca de Transporte CDMX

Además de ser estudiante activo de licenciatura, estos son los otros requisitos con los que debes cumplir para poder ser beneficiario de la Beca de Transporte CDMX:

Ser residente de la Ciudad de México.

Identificación oficial vigente con fotografía y, en caso de ser menor de edad, será la de la madre, padre o tutor.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cuenta de correo electrónico activa.

Contar con un documento probatorio de inscripción vigente al periodo de la convocatoria.

¿Cómo realizar el registro en línea para la Beca Transporte CDMX?

Si cumples con los requisitos antes mencionados, estos son los pasos que tienes que seguir para registrarte en la Beca Transporte CDMX:

Ingresar a la plataforma de registro de la Beca Transporte CDMX.

de la Beca Transporte CDMX. Obtener tu cuenta Llave CDMX para comenzar con el registro.

para comenzar con el registro. Adjuntar la documentación solicitada y, en caso de ser necesario, por ambos lados.

Una vez finalizado el registro, la plataforma te asignará un folio, el cual deberás guardar como evidencia de la conclusión de tu registro.

Una vez que la documentación entregada sea validada, la SECTEI publicará en su página web los resultados con las personas beneficiarias.