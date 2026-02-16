Se mantiene Fase I de contingencia por ozono en el Valle de México

Contingencia Ambiental La mala calidad del aire persiste este viernes 13 de febrero, por lo que las prohibiciones de circulación se podrían extender a este fin de semana. (Galo Cañas Rodríguez)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión de contaminantes y favorecen su acumulación.

La medida, sustentada en los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales vigentes en la región, tiene como finalidad reducir la exposición de la población a altos niveles de contaminación y disminuir la emisión de precursores de ozono.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantiene estabilidad fuerte sobre el centro del país.

Esta condición provoca viento débil, cielo despejado y elevada radiación solar. Además, se prevé que la temperatura alcance entre 27 y 28 grados Celsius durante el día.

Las autoridades señalaron que este escenario es desfavorable para la dispersión de contaminantes y propicia la formación de ozono, por lo que se estima que la calidad del aire oscile entre mala y muy mala a lo largo de la jornada.

Ante ello, se recomendó a la población evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También se pidió suspender actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas en ese horario, así como posponer eventos masivos.

En cuanto a la movilidad, este lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos particulares con holograma 2; los de holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9; y los de holograma 0 y 00 con engomado amarillo y placas que terminen en 5 o 6.

Las unidades sin holograma, incluidos vehículos nuevos, con pase turístico o placas foráneas, deberán acatar la misma restricción que los de holograma 2.

También se estableció restricción para 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número non. Los vehículos de carga local o federal no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en programas de autorregulación.

Quedan exentos vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado y vehículos para personas con discapacidad, entre otros servicios esenciales.

La comisión informó que continuará vigilando la evolución de la calidad del aire y emitirá una actualización en el transcurso de la tarde.