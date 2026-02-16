Tlalnepantla y gobierno estatal unen esfuerzos para reconstruir el Periférico

Con la convicción de que la colaboración interinstitucional es la clave para detonar el desarrollo urbano, el ayuntamiento de Tlalnepantla y el Gobierno del Estado de México han estrechado su coordinación para impulsar la reconstrucción integral del Periférico en el tramo correspondiente a este municipio. Esta alianza estratégica busca no solo mejorar la vialidad, sino también transformar el entorno y la calidad de vida de los miles de usuarios que transitan a diario por esta importante arteria.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó una mesa de trabajo con representantes de la administración estatal, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que se delinearon las acciones conjuntas a implementar. El encuentro evidenció una voluntad política compartida para atender una de las zonas con mayor afluencia vehicular del área metropolitana, priorizando el bienestar colectivo por encima de cualquier otra consideración.

Como parte de esta sinergia, se ha establecido un canal de comunicación directa y permanente con la Dirección de Infraestructura de la Junta de Caminos del Estado de México. Este mecanismo garantiza que cada intervención técnica en el tramo tlalnepantlense responda a una visión de desarrollo regional y se ejecute con los más altos estándares de calidad y eficiencia.

La coordinación entre ambos niveles de gobierno ha permitido que el municipio despliegue toda su capacidad operativa en diversos frentes de trabajo, complementando de manera efectiva las obras que ejecuta el gobierno estatal. De esta forma, las acciones municipales se suman a los esfuerzos mayores para potenciar los resultados en beneficio de la ciudadanía.

Entre los compromisos asumidos por la administración de Pérez Cruz destaca la rehabilitación de diez puentes peatonales ubicados a lo largo del Periférico. A esta labor se suma la modernización integral de la señalética y el mobiliario urbano, así como la creación de un “Paradero Seguro” que estará conectado al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) estatal para fortalecer las estrategias de vigilancia en la zona.

De manera paralela, cuadrillas municipales trabajan en el reforzamiento de la iluminación en vialidades estratégicas y en el mantenimiento de las áreas verdes que conforman este corredor. El objetivo es claro: transformar el Periférico en un espacio digno, seguro y funcional para todos los mexiquenses que a diario lo recorren, ya sea en vehículo particular o como peatones.

La colaboración no se limita al ámbito de la movilidad, sino que se extiende también a la infraestructura hidráulica. En este rubro, el municipio y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) han coordinado proyectos de gran calado en zonas críticas como Valle Dorado y las inmediaciones de la fábrica Kimberly Clark, con la firme meta de resolver los históricos problemas de encharcamientos que aquejan a los residentes.

Esta dinámica de trabajo conjunto con el gobierno estatal, así como la suma de voluntades con los municipios vecinos de Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán, posiciona a Tlalnepantla como un eje fundamental en la reconstrucción del tejido urbano en el norte del valle de México. La apuesta por el diálogo y la cooperación técnica se consolida así como el sello distintivo de una nueva forma de gobernar enfocada en resultados tangibles para la población.