Vinculan a proceso a Gaby “N”, enfermera asesina de motociclista de Iztapalapa

Detenida Gaby "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Gaby “N”, enfermera que atropelló, arrastró y asesinó a Roberto, un motociclista repartidor, en calles de la alcaldía Iztapalapa, el pasado tres de enero.

A las imputaciones a Gaby “N” se sumó la calificativa de saña, dado que cuando atropelló a la víctima, lo prensó debajo de su vehículo Honda City y lo arrastró durante dos kilómetros, hasta que el cuerpo se desprendió del automóvil cuando pasó por un tope, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Esta agravante refiere a aumentar de forma deliberada e inhumana el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la comisión del delito. Se caracteriza por el ensañamiento (brutalidad, crueldad, sadismo) y busca maximizar el dolor físico o psíquico.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Gaby “N” deberá de permanecer en el penal de Santa Marta Acatitla.

En la audiencia en los juzgados de Doctor Lavista, la defensa de Gaby “N” no presentó ningún dato de prueba a su favor. A pesar de que se trató de desestimar la imputación de la Fiscalía, no existe alguna evidencia que favorezca a la presunta criminal.

Con actitud tranquilla, Gaby “N” se reservó su derecho de hablar, en tanto, su defensa argumentó que está mujer contaba con arraigo domiciliario, dado que se encontraba en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, declaraciones que fue imposible sustentar.

La madre de Roberto, Odilia Vázquez, exigió justicia al Poder Judicial capitalino, aunque la vida de su hijo no se podrá recuperar, desea que Gaby “N” reciba todo el peso de la ley.

“Que la castiguen por la manera en la que actuó, con ese dolo, con esa maldad tan enorme, eso es lo que pido”.

Una vez más, la mamá del fallecido declaró que no pudo ver el rostro de Gaby “N”, así como en la primera audiencia del pasado 11 de febrero, cuando dijo que la imputada permaneció volteada hacia una pared.

“Son sentimientos tan profundos, me quitó a mi hijo. Terrenalmente no lo creo (otorgarle el perdón a Gaby “N”), pero eso lo verá ella con Dios”, mencionó mientras lloraba.