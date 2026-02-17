Avanza rehabilitación del Periférico Norte en Naucalpan con concreto de alta resistencia

Continúan los trabajos de rehabilitación en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, mejor conocido como Periférico Norte, donde actualmente se realizan labores de retiro de carpeta asfáltica y preparación de la superficie en distintos frentes de obra.

Las autoridades informaron que la intervención se desarrolla desde los límites con el municipio de Tlalnepantla hasta la zona del Parque Naucalli, con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

De acuerdo con el reporte oficial, las cuadrillas trabajan de manera simultánea en varios puntos del tramo intervenido, lo que permite avanzar de forma más eficiente en una de las vialidades más transitadas del Estado de México.

La obra contempla la sustitución del asfalto por concreto hidráulico MR45 con un espesor de 25 centímetros, un material de alta resistencia diseñado para soportar el flujo constante de vehículos particulares y de transporte pesado que circulan diariamente por esta importante arteria.

Autoridades municipales explicaron que este tipo de concreto requiere un periodo específico de fraguado para garantizar su correcta consolidación, lo que permitirá ofrecer mayor durabilidad, resistencia y seguridad vial a largo plazo.

Indicaron que aunque los trabajos pueden generar afectaciones temporales en la movilidad, la rehabilitación integral del Periférico Norte busca resolver problemas estructurales que durante años han provocado baches, deterioro de la carpeta y riesgos para los automovilistas.

El proyecto forma parte de una estrategia de mejoramiento de infraestructura vial en Naucalpan, con la finalidad de modernizar las principales avenidas y brindar mejores condiciones de tránsito tanto a conductores como a peatones.

El gobierno municipal destacó que esta intervención es considerada una obra de gran relevancia para la región, debido al impacto que tiene el Periférico Norte en la conectividad entre municipios del Valle de México.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones, respetar los señalamientos y considerar tiempos adicionales de traslado mientras se desarrollan los trabajos.

Las autoridades reiteraron que la colocación de concreto hidráulico permitirá disminuir costos de mantenimiento a futuro y reducirá la necesidad de reparaciones constantes, lo que se traducirá en una vialidad más segura y funcional.

Finalmente, señalaron que el objetivo principal es ofrecer una infraestructura moderna que contribuya a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las y los habitantes de Naucalpan y municipios vecinos.