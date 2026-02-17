Continúa evaluación de proyectos para Presupuesto Participativo 2026-2027 en CDMX

Continúa evaluación de proyectos para Presupuesto Participativo 2026-2027 en la Ciudad de México

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México mantienen en curso el análisis de los proyectos registrados por la ciudadanía para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027. El proceso está a cargo de los Órganos Dictaminadores de Alcaldía (ODA), que revisan la viabilidad de cada propuesta antes de que pueda ser sometida a votación.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la etapa de dictaminación concluirá el próximo 5 de marzo. Durante este periodo, los ODA evalúan los proyectos con base en criterios técnicos, económicos, financieros, ambientales y de inclusión, así como en su impacto social, con el objetivo de determinar si pueden ejecutarse en las comunidades donde fueron propuestos.

Cada órgano dictaminador está integrado por un grupo multidisciplinario compuesto por cinco especialistas, dos funcionarios de nivel superior de la alcaldía correspondiente, la concejalía que preside la Comisión de Participación Ciudadana y la persona titular del área de Participación Ciudadana, quien encabeza el órgano. En total, 80 personas participan en estos trabajos en las distintas demarcaciones.

Como parte de las actividades previas al análisis, el IECM impartió una capacitación a las y los integrantes de los ODA para reforzar sus conocimientos y proporcionar herramientas que permitan realizar una revisión homogénea y apegada a la normativa. El propósito, según el organismo electoral, es garantizar que los dictámenes estén debidamente fundados y motivados.

Una vez que cada proyecto sea evaluado, el órgano correspondiente deberá emitir un dictamen por escrito, con firma autógrafa de sus integrantes. Posteriormente, la presidencia del ODA enviará los resultados a la Dirección Distrital Cabecera de Demarcación a más tardar al día siguiente de su aprobación, mediante la plataforma digital habilitada para este proceso, a fin de que sean distribuidos entre las direcciones distritales correspondientes.

Los resultados de la dictaminación se publicarán el 10 de marzo de 2026 tanto en la Plataforma Digital como en los estrados de las Direcciones Distritales.

En caso de que un proyecto sea considerado “No viable”, las personas proponentes podrán presentar un Escrito de Aclaración del 11 al 14 de marzo, con el propósito de solicitar la revisión de los criterios aplicados en la evaluación. Este mecanismo no permite modificar la propuesta original ni presentar una nueva.

Los escritos deberán entregarse ante la alcaldía correspondiente o, de manera extraordinaria, en la Dirección Distrital del ámbito territorial donde se registró el proyecto. Además, las personas interesadas podrán recurrir a los medios de impugnación previstos en la legislación electoral ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

El plazo para interponer impugnaciones respecto de los resultados de la dictaminación concluirá el 15 de marzo. Posteriormente, del 15 al 18 de marzo, los ODA realizarán la redictaminación de los proyectos que hayan presentado escritos de aclaración. Los resultados de esta revisión serán enviados el 21 de marzo a las direcciones distritales y publicados el 22 de marzo de 2026.