Detienen a 24 criminales y aseguran 900 dosis de droga en Venustiano Carranza

Operativo Narcóticos y autopartes aseguradas. (SSC)

Del nueve al 16 de febrero, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 24 personas y aseguraron más de 990 dosis de droga, cuatro toneladas de autopartes y 12 vehículos que eran desvalijados.

Estos resultados son debido al Operativo de Prevención, Disuasión y Proximidad, implementado por alrededor de dos mil policías.

El operativo se implementó en las colonias Morelos, Arenal, Aeronáutica Militar, Peñón de los Baños, Zona Centro, Álvaro Obregón, Lorenzo Boturin, Primero de Mayo, Magdalena Mixhiuca, Ignacio Zaragoza y Felipe Ángeles.

En las acciones participaron mil 945 policías y 553 unidades oficiales, quienes contaron con el apoyo del personal las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina Armada de México (SEMAR), de la Guardia Nacional, Protección Federal y de la alcaldía.

Durante este operativo, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó revisiones a mil 235 motocicletas, 685 revisiones de vehículos, además aplicó 628 infracciones y trasladó a 507 motocicletas a distintos depósitos vehiculares.

Además, aseguraron 769 dosis de cocaína, 228 dosis de marihuana, también distintos paquetes de las mismas sustancias y de crystal a granel, un objeto punzocortante y dinero en efectivo.

También, policías que realizaban trabajos de inteligencia para inhibir y combatir la compra y venta de droga en la colonia Peñón de los Baños, detuvieron a dos hombres de 52 y 46 años, con de 11 dosis de marihuana y 17 cápsulas con cocaína en piedra.

Asimismo, los oficiales cumplimentaron una orden de cateo en un predio en la calle 53, colonia Ignacio Zaragoza, que era utilizado para almacenar autopartes, donde aseguraron tres placas de circulación del Estado de México, Morelos y Ciudad de México, además de 12 vehículos de diferentes marcas, una motocicleta una motoneta y cuatro toneladas de autopartes.

En la colonia Arenal Segunda Sección un sujeto de 56 años de edad fue detenido mientras transportaba 13 dosis de marihuana y 20 con cocaína, mientras que en la colonia Morelos, se detuvieron a tres hombres de 22, 24 y 25 años de edad, que viajaban al interior de un vehículo en posesión de 50 gramos de crystal, 200 gramos de marihuana y 141 dosis de la misma hierba.

También cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre de 27 años de edad por el delito robo calificado, en calles de la colonia Aeronáutica Militar.

Seis de los detenidos cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por distintos delitos, como robo en sus diversas modalidades lesiones culposas y delitos contra la salud.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera el compromiso de trabajar en coordinación con instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y del ámbito Federal para combatir la impunidad y garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad de la ciudadanía.