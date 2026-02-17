Detienen a “La Madam”, dirigente de robos de motocicletas en Cuajimalpa y ÁO

Detenida Evelin Berenice Maya, alias “La Madam". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Evelin Berenice Maya de 30 años de edad, alias “La Madam”, líder de una célula delictiva dedicada al robo de motocicletas y vehículos en las alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón.

“La Madam” utilizaba un vehículo color negro como muro, al que además constantemente le cambiaba las placas de circulación para tratar de evadir a las autoridades.

Luego de trabajos de inteligencia e investigación, se supo que el automóvil que conducía “La Madam”, se encuentra relacionado con el robo de un vehículo ocurrido el pasado 12 de febrero en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los monitoristas del C2 observaron mediante las cámaras de videovigilancia, un automóvil color negro que circulaba de manera imprudente y transportaba armas de fuego, en el Circuito Escolar y la calle Ahuilazapan, de la colonia La Pila, en Cuajimalpa de Morelos.

Cuando los oficiales la alcanzaron, le solicitaron que descendiera de la unidad, posteriormente, le realizaron una revisión, tras la cual le hallaron 25 envoltorios con cocaína, siete bolsitas con marihuana y una placa de circulación de una motocicleta con reporte de robo activo.