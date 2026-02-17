Doble Hoy No Circula martes 17 de febrero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Doble Hoy No Circula | martes 17 de febrero

La mala calidad del airea continúa predominando y por quinto día consecutivo, la zona metropolitana del Valle de México se mantiene con contingencia ambiental. Las altas temperaturas y condiciones climatológicas adversas han propiciado la concentración de contaminación. Es por esto que se estará aplicando el Doble Hoy No Circula este martes 17 de febrero en tanto en la Ciudad de México como el Estado de México de la siguiente manera:

Todos los vehículos con engomado color rosa , incluidos holograma de verificación 0 y 00 ( placas terminadas en 7 y 8 )

, incluidos holograma de verificación 0 y 00 ( ) Todos los vehículos con holograma de verificación 2

Autos con holograma de verificación 1 (placas terminadas en 2,4,6,7,8 y 0)

Vehículos exentos del Doble hoy No Circula | martes 17 de febrero

Vehículos con holograma 0 y 00: placas terminadas en 0,1,2,3,4,5,6,9

Vehículos con holograma 1: placas terminadas en 1,3,5 y 9

Autos y motocicletas con placas parta personas con discapacidad

Vehículos eléctricos con matrícula ecológica

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Doble Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Doble Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.