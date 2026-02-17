Doble Hoy No Circula martes 17 de febrero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

La mala calidad del airea continúa predominando y por quinto día consecutivo, la zona metropolitana del Valle de México se mantiene con contingencia ambiental. Las altas temperaturas y condiciones climatológicas adversas han propiciado la concentración de contaminación. Es por esto que se estará aplicando el Doble Hoy No Circula este martes 17 de febrero en tanto en la Ciudad de México como el Estado de México de la siguiente manera:
- Todos los vehículos con engomado color rosa, incluidos holograma de verificación 0 y 00 (placas terminadas en 7 y 8)
- Todos los vehículos con holograma de verificación 2
- Autos con holograma de verificación 1 (placas terminadas en 2,4,6,7,8 y 0)
Vehículos exentos del Doble hoy No Circula | martes 17 de febrero
- Vehículos con holograma 0 y 00: placas terminadas en 0,1,2,3,4,5,6,9
- Vehículos con holograma 1: placas terminadas en 1,3,5 y 9
- Autos y motocicletas con placas parta personas con discapacidad
- Vehículos eléctricos con matrícula ecológica
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
¿En qué horarios aplica el Doble Hoy no circula?
Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.
Multas y sanciones por no respetar el Doble Hoy No Circula
Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.