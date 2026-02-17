Ecatepec anuncia apoyo a jóvenes, acciones contra incendios y nuevo Centro de Control Vehicular

Durante una conferencia de prensa, el gobierno municipal de Ecatepec informó que el Programa de Apoyo para los Pasajes de Jóvenes con Bienestar ya cuenta con 4 mil 840 beneficiarios, de los cuales el 52 por ciento son mujeres.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, destacó que este programa busca apoyar a las y los jóvenes del municipio para que puedan trasladarse a sus centros de estudio, contribuyendo a que continúen con su formación académica sin que el costo del transporte sea un obstáculo.

Señaló que el apoyo forma parte de una estrategia integral para fortalecer el bienestar de la juventud en Ecatepec y garantizar mayores oportunidades educativas.

Durante el encuentro con medios de comunicación, también se presentaron las acciones que realiza la Dirección de Protección Civil y Bomberos para prevenir incendios en el municipio.

Las autoridades explicaron que se han reforzado las medidas preventivas, así como la capacitación y el monitoreo en distintas zonas, con el objetivo de reducir riesgos y atender oportunamente cualquier emergencia.

Indicaron que la prevención es fundamental, especialmente en temporadas de altas temperaturas o en áreas donde se registra acumulación de residuos y pastizales, que pueden propiciar incendios.

En materia de seguridad, la alcaldesa presentó resultados de las estrategias implementadas por el gobierno municipal y anunció la creación del Centro de Control Vehicular de Ecatepec (SECOVE).

Este nuevo centro brindará servicios gratuitos a la ciudadanía con el objetivo de combatir el robo de automóviles, uno de los delitos que más preocupa a la población.

El SECOVE ofrecerá herramientas para la verificación y control vehicular, lo que permitirá fortalecer las acciones de prevención y detección de unidades con reporte de robo.

La presidenta municipal señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para mejorar la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las familias de Ecatepec.

Finalmente, reiteró que el gobierno municipal continuará impulsando programas sociales, acciones de prevención y estrategias de seguridad para atender las principales necesidades de la ciudadanía.

Con estos anuncios, el Ayuntamiento de Ecatepec busca consolidar políticas públicas enfocadas en el bienestar social, la protección civil y el combate a la delincuencia en el municipio.