Edomex instala 278 cabinas de última generación en la Línea III del Mexicable en Naucalpan

Edomex instala 278 cabinas de última generación en la Línea III del Mexicable

El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez instalará 278 cabinas de última generación en la Línea III del Mexicable que actualmente esta en construcción, con el fin de garantizar viajes cómodos y eficientes para más de 40 mil usuarios diarios. Lo que requirió una inversión de 1.48 millones de pesos, monto que incluye el traslado, armado, montaje, revisión, correcta operación y cromática de las mismas.

Los servicios que destacan de estas nuevas canastillas es destaca la conexión a internet, iluminación y el diseño cómodo seguro e incluyente para personas con discapacidad.

“Tienen una capacidad para 10 personas, con asientos cómodos. Están equipadas con iluminación, con sistema de videovigilancia; adentro tienen cámaras que ayudarán y le dan mayor seguridad y comodidad a estos usuarios que se trasladarán de Naucalpan”, explicó Silvia Rebeca Ortega Reyes, del Enlace de Seguimiento de Proyectos del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem)

También señaló que las cabinas tienen una estructura de soporte plano que mejora su desempeño y cuentan con un sistema de iluminación con paneles fotovoltaicos tipo LED en el interior y exterior.

Las cabinas cuentan con accesibilidad universal, es decir que personas con alguna discapacidad, ya sea motriz o visual, pueden acceder sin problema, permite la capacidad y acceso a personas en silla de ruedas, con muletas, asimismo, las personas que traigan una bicicleta, incluso los perros acompañantes para personas con alguna debilidad visual.

Rebeca Ortega indicó que estas cabinas contarán con sistema de conexión inalámbrica a internet (Wifi), altavoces y pasamanos, para mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios, además son 10% más ligeras en comparación con otras similares, lo que reduce el consumo de energía del teleférico.