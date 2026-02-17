Empleados de limpieza piden a la STPS investigar condiciones laborales; acusan falta de pagos

Trabajadores de limpieza de PROAM Administración acusan falta de seguridad social

Trabajadores de limpieza de la empresa PROAM Administración denunciaron ante la Secretaria del Trabajo, IMSS y Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno una serie de malas prácticas desde la falta de pagos, garantías e insumos para trabajar.

Los trabajadores afectados brindan sus servicios al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), acudieron a la Secretaria del Trabajo donde entregaron un escrito en el que denunciaron no contar con lo más básico como son uniformes y equipo de seguridad para desempeñar su trabajo sobre todo a la hora de realizar la limpieza en hospitales.

Es por esto que el pasado 12 de febrero enviaron un escrito a Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Raquel Buen Rostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, para dar a conocer estas presuntas irregularidades.

Entre ellas se encuentran la falta de entrega de algún recibo de pago y sus derechos sociales están suspendidos.

Asimismo no se les ha afiliados al IMSS pese a la promesa de contar con esa prestación a la hora de contratarlos.

“Sigo sin tener Seguro Social, me dicen que está en proceso, yo tengo diabetes y ocupo mis medicamentos y si no me los dan, tengo que dejar incluso de comer para poder comprarlos”, aseguró el señor Jesús, un hombre de la tercera edad que solamente encontró una oportunidad laboral como afanador.

También los trabajadores se quejan de que son llevados sin previo aviso a limpiar oficinas de la Fiscalía General de la República y les dan el uniforme de Shiny Place en lugar de ingresar con el uniforme de PROAM, por lo que temen que no se les paguen esos días o lo hagan para no hacerse responsables de cualquier situación.

Los quejosos confían en que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues no es posible que pasen tantas irregularidades.

Acusan que pese a que la empresa PROAM Administración tiene su domicilio en Calle Venado 111 Parque Industrial en Tenango del Valle, Estado de México, se les obliga a ir a cobrar en efectivo a las oficinas de Shiny Place S.A. de C.V., ubicada en General Salvador Alvarado 8 int 405 en la Col. Hipódromo Condesa.