Estado de México fomenta la salud masculina a través del ISSEMYM

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), otorgó durante 2025 un millón 211 mil 360 consultas médicas a hombres derechohabientes, como parte de un esfuerzo por parte del gobierno mexiquense por fortalecer la salud masculina.

Se aplicaron más de 119 mil cuestionarios de factores de riesgo y más de 7 mil pruebas de antígeno prostático, como método de prevención para una mejor calidad de vida.

Gracias a estas acciones de tamizaje se identificaron a 2 mil 945 personas con diabetes mellitus y 2 mil 271 con hipertensión arterial sistémica. Además, se brindaron 4 mil 180 consultas de primera vez por diagnóstico de Hiperplasia Prostática Benigna.

En el marco del mes de la salud del hombre, que se realiza en febrero, especialistas del ISSEMYM resaltan que la atención de la salud masculina debe considerar aspectos físicos, mentales y emocionales. La detección y tratamiento oportuno de enfermedades crónicas como la obesidad, padecimientos cardiovasculares y el cáncer de próstata, son primordiales ya que se trata de enfermedades altamente prevalentes, debido a hábitos de riesgo y a la baja frecuencia con la que acuden a revisiones médicas preventivas.

Por ultimo el ISSEMYM hace un llamado a los hombres derechohabientes para que acudan a las clínicas de consulta externa y consultorios de su región o municipio.

También pueden agendar una cita electrónica en las unidades médicas que cuenten con este servicio a través de la pagina https://servicios.issemym.gob.mx/agendarcitas/citamedicaelectronica.aspx solo deben presentar su credencial institucional vigente.