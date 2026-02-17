¿Habrá Doble Hoy No Circula este miércoles 18 de febrero? Autos que descansan en Edomex y CDMX

Doble Hoy No Circula Este miércoles el programa Hoy No Circula sufre modificaciones por Contingencia Ambiental (Crónica Digital)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó sobre la suspensión de la contingencia ambiental en CDMX y Edomex por ozono tras observarse mejores condiciones de ventilación y dispersión de contaminantes en la atmósfera. A continuación, te contamos qué autos no circulan este miércoles 18 de febrero.

La decisión implica que no se mantienen las restricciones adicionales asociadas al Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México. La medida responde a cambios en las condiciones meteorológicas que favorecieron la reducción de la concentración de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, el sistema de alta presión que afectó la región en días recientes desplazó su centro hacia el estado de Jalisco.

Las autoridades ambientales federales y locales señalaron que continuarán vigilando la evolución de las condiciones meteorológicas y la calidad del aire, al tiempo que reconocieron el seguimiento de la población a las recomendaciones sanitarias y de reducción de emisiones.

¿Qué autos no circulan este miércoles 18 de febrero?

Con la suspensión de la contingencia ambiental quedan sin efecto las medidas extraordinarias asociadas al Doble Hoy No Circula. Sin embargo, el programa ordinario de restricción vehicular continúa aplicándose en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el esquema.

En este contexto, deberán suspender su circulación los vehículos con holograma 1 y 2 que cuenten con engomado rojo y terminación de placa 3 y 4. Estas disposiciones corresponden al calendario regular del programa Hoy No Circula y buscan mantener el control de emisiones contaminantes en la zona metropolitana.

La cancelación de la contingencia implica que no se aplican restricciones adicionales ni limitaciones extraordinarias al tránsito vehicular, más allá de las establecidas en el programa habitual.

Qué vehículos pueden circular pese a la contingencia ambiental

Tras el levantamiento de la contingencia ambiental, la movilidad en el Valle de México regresa a las condiciones habituales previstas por el programa ordinario de circulación. Esto permite que los vehículos no contemplados en la restricción regular, como los hologramas 0 y 00 puedan transitar con normalidad en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.