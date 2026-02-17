Incendio en Nezahualcóyotl agrava contingencia ambiental en el Valle de México

Contaminación en el Valle de México (Redes sociales)

En plena contingencia ambiental que ha afectado desde hace días a la Zona Metropolitana del Valle de México, un fuerte incendio en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, agravó este martes la calidad del aire y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital.

Se reporta que el siniestro comenzó desde las primeras horas del 17 de febrero en la zona del Bordo de Xochiaca, a la altura de la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios, en el área del Lago de Texcoco. El fuego consumió pastizales y basura acumulada en el perímetro, lo que provocó humo negro que se desplazó hacia la zona oriente de la Ciudad de México.

Usuarios en redes sociales reportaron olor intenso a quemado y baja visibilidad en alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztapalapa.

🚨Sigue la quema de pastizal en el municipio de #Nezahualcóyotl debido a que se ha dificultado el acceso a servicios de emergencia; la columna de humo se extiende hacia Iztacalco, Iztapalapa, V. C. y algunas zonas de la Gustavo A. Madero, en #CDMX



📹nmaspic.twitter.com/glfisKD9nr — Josue Aguilar (@josuealeexis) February 17, 2026

Fase I de contingencia continúa

La emergencia ocurre mientras la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono, activada ante las altas concentraciones contaminantes.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la alta radiación solar (con temperaturas de hasta 27 grados Celsius) y los vientos débiles, condiciones que dificultan la dispersión de contaminantes y favorecen la acumulación de ozono.

Las autoridades recomendaron a la población cerrar puertas y ventanas, evitar actividades al aire libre, asimismo prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque cuerpos de emergencia mantienen vigilancia para evitar que el fuego se extienda hacia vialidades cercanas o zonas habitadas.

El incendio se suma a un escenario complejo para la calidad del aire en la metrópoli, donde la combinación de altas temperaturas, poca circulación de viento y fuentes adicionales de combustión incrementa el riesgo para la salud pública.