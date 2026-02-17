Licencia de conducir Edomex 2026: ¿Dónde están las unidades móviles para tramitarla? Ubica cuáles son las unidades móviles disponibles esta semana para tramitar tu licencia de conducir en Edomex (Imagen hecha con IA y redes sociales)

Si planeas tramitar tu licencia de conducir en Edomex, conoce cuáles son las unidades móviles disponibles esta semana, cuánto cuestan y qué necesitas llevar.

Con el objetivo de agilizar y acercar a la comunidad los servicios para tramitar la licencia de conducir, la Secretaría de Movilidad del Estado de México ha instalado unidades móviles para tramitar tu licencia de conducir en diferentes municipios del estado.

Estas unidades móviles se desplazan cada cierto tiempo a lo largo de las localidades para que todas las localidades puedan tener acceso a este servicio.

Por lo que, aquí te compartimos dónde se encontrarán ubicadas las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir del 17 al 20 de febrero.

Unidades móviles de licencias Edomex: Ubicación del 17 al 20 de febrero

Esta semana las unidades móviles estarán disponibles en 8 municipios del Estado de México, conoce su ubicación exacta y qué días estará disponible.

Del 16 al 20 de febrero:

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de outlets punta norte en Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769

Estacionamiento de outlets punta norte en Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 Atlacomulco: Frente al Palacio Municipal en Av. Isidro Fabela s/n, Colonia Centro, C.P. 50450

Frente al Palacio Municipal en Av. Isidro Fabela s/n, Colonia Centro, C.P. 50450 Morelos: Centro de Mando y Control C2 en Paraje el Patio, Barrio Tercero, C.P. 50580

16 y 17 de febrero:

Teotihuacán: Deportivo Filiberto Cedillo en Av. Carlos Hank González s/n, Col. Evangelista, C.P. 55800

18 de febrero:

Toluca: Calle Riva Palacio s/n, entre las calles Independencia y Sebastián Lerdo de Tejada, Col. Centro, C.P. 50000

19 y 20 de febrero:

Nezahualcóyotl: Estacionamiento Estadio Neza 86 en Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809

17 de febrero:

Chalco: Plaza Constitución 6, Col. Juchitepec, C.P. 56605

16, 18, 19 y 20 de febrero:

Tianguistenco: 4ta. sección del Andador Prof. Carlos Hank González, C.P. 52600

Requisitos para tramitar tu licencia de conducir en el Edomex 2026

Si vas a tramitar tu licencia de conducir en las unidades móviles del Edomex, aquí te decimos cuáles son los documentos que necesitarás llevar:

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) actualizada y certificada por RENAPO.

) actualizada y certificada por RENAPO. Identificación vigente con fotografía

con fotografía Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses y deberá contener: nombre de la calle, número, colonia, municipio, estado y código postal.

original no mayor a tres meses y deberá contener: nombre de la calle, número, colonia, municipio, estado y código postal. Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias , emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Comprobante de pago de derechos o también podrás realizar el pago con tarjeta de débito o crédito en el módulo.

En caso de tramitar la licencia de conducir por primera vez, además de los anteriores documentos, también tendrás que presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México, además de tu acta de nacimiento.

En el caso del trámite de la licencia de conducir por renovación, además de los anteriores documentos, tendrás que entregar tu licencia anterior.

Costos de la licencia de conducir Edomex 2026: Precios por 1, 2, 3 o 4 años

En el Edomex las licencias de conducir tipo A, es decir, para automovilistas, así como el tipo C (para motociclistas) tienen los siguientes precios este 2026: