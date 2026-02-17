Persisten altos niveles de ozono y continúa la Fase I en el Valle de México

Activan contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este martes continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ante condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión de contaminantes y favorecen su acumulación.

En su reporte de las 10:00 horas del 17 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis señaló que la medida se mantiene con el propósito de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir riesgos a la salud y limitar la emisión de precursores de ozono.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, persiste una influencia anticiclónica sobre el centro del país, lo que mantiene condiciones cálidas, baja humedad y temperaturas máximas de entre 28 y 29 grados Celsius.

A ello se suma radiación solar intensa y viento débil durante la mañana y primeras horas de la tarde, factores que propician la formación y acumulación de ozono.

Además, durante la mañana se reportaron incendios en los municipios de Texcoco y Nezahualcóyotl, en el Estado de México, cuyas columnas de humo alcanzaron la capital desde el amanecer, incrementando la presencia de contaminantes y precursores de ozono. Bajo este escenario, se prevé que la calidad del aire se mantenga en niveles de Mala a Muy Mala, conforme al Índice AIRE y SALUD.

Recomendaciones a la población

Las autoridades ambientales recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar la exposición prolongada entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Se pidió suspender actividades cívicas, culturales, recreativas y deportivas al aire libre en ese mismo horario, así como posponer eventos masivos programados en exteriores. También se sugirió no fumar, en particular en espacios cerrados.

Para reducir emisiones, se recomendó facilitar el trabajo a distancia, realizar compras y trámites en línea, evitar el uso de aerosoles, pinturas o productos con solventes, así como cargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas. También se aconsejó revisar instalaciones domésticas de gas y disminuir el consumo de combustibles en el hogar.

Restricciones vehiculares

Como parte de la Fase I, este martes 17 de febrero deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos particulares con holograma 2; los de holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 7, 8 y 0; así como los de holograma 0 y 00 con engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8.

Los vehículos sin holograma de verificación —incluidos antiguos, nuevos, con pase turístico o placas foráneas— tendrán la misma restricción que los de holograma 2. También se limitará la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número par.

Los vehículos de carga, tanto local como federal, no podrán circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, salvo aquellos inscritos en programas de autorregulación. En el caso de los taxis que deban suspender circulación conforme a estas disposiciones, la restricción aplicará de las 10:00 a las 22:00 horas.

Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, aquellos con matrícula ecológica u holograma tipo exento, así como motocicletas. También podrán circular vehículos destinados a emergencias médicas, servicios urbanos, transporte escolar autorizado, personas con discapacidad con permiso vigente y transporte de productos perecederos con sistemas de refrigeración, entre otros supuestos.

La CAMe indicó que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones atmosféricas y emitirá un nuevo informe a las 15:00 horas de este martes.