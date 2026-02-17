Se quema pastizal en Nezahualcóyotl en plena contingencia ambiental este martes 17 de febrero

Incendio en Nezahualcóyotl La quema de un pastizal afecta a municipios del Estado de México y algunas alcaldías de la CDMX en plana Contingencia Ambiental este martes 17 de febrero.

La Ciudad de México y la Zona Metropolitana se encuentran enfrentando una Contingencia Ambiental que se ha mantenido desde el jueves de la semana pasada. Ahora, la situación podría continuar así debido a un incendio en un pastizal de Nezahualcóyotl en el Estado de México. La columna de humo ya está afectando a otras alcaldías de la capital del país y los servicios de emergencia han tenido dificultades para enfrentar el siniestro.

¿Qué está pasando con el incendio en el Pastizal de Nezahualcóyotl?

Un fuerte incendio en un pastizal ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, ha generado una intensa columna de humo que se extiende hacia varias alcaldías de la Ciudad de México, agravando la calidad del aire en plena fase 1 de contingencia ambiental por ozono.

El siniestro se registró durante las primeras horas de este martes, alrededor de las 5:00 horas, en la zona del Bordo de Xochiaca, cerca de la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios. Vecinos reportaron un fuerte olor a quemado, y las imágenes aéreas captadas por medios especializados muestran la magnitud del fuego, que ha complicado las labores de control debido a la dificultad de acceso al terreno.

Autoridades municipales y equipos de Protección Civil del Estado de México se encuentran en el sitio trabajando para contener el avance de las llamas y mitigar los riesgos para la población cercana.

Hasta el momento, no se reportan heridos ni daños mayores a infraestructura, pero el humo ha afectado principalmente la zona oriente del Valle de México, incluyendo alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztapalapa en la CDMX.

Afectaciones por incendio en pastizal en Nezahualcóyotl

La densa columna de humo generada por el fuego, compuesta de tonos negros y grises, se ha extendido debido a las condiciones de viento, afectando visibilidad y salud respiratoria en múltiples áreas. Vecinos de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán reportaron un fuerte olor a quemado, con el humo visible a varios kilómetros de distancia Las zonas más impactadas incluyen:

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

Venustiano Carranza

Iztapalapa

Cuauhtémoc

Benito Juárez

También, Debido al humo persistente y la mala calidad del aire, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron la suspensión de clases en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicada en Iztacalco.