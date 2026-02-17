Simulacro 2026 en CDMX y Edomex: hora exacta, cómo sonará la alerta y qué debes hacer

La cultura de la prevención es aplicable para todo. En esta ocasión, los habitantes de la CDMX y el EdoMex deberán mantenerse alerta ante el simulacro 2026 el cual ya tiene fecha y hora confirmadas, y promete ser uno de los ejercicios más completos de los últimos años, con la participación simultánea de altavoces, celulares y medios de comunicación.

Las autoridades gubernamentales buscan reforzar la reacción de la población ante un posible sismo y evaluar la capacidad de respuesta de las instancias y servicios de emergencia.

¿Cuándo sonará la alerta sísmica del simulacro 2026?

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, la alerta sísmica se activará el 18 de febrero de 2026 en punto de las 11:00 horas.

Los altavoces del sistema urbano emitirán el sonido habitual, acompañado de un mensaje que indicará que se trata de un ejercicio. También se enviará una notificación a todos los teléfonos celulares en zonas con cobertura y se darán anuncios en la señal de televisión abierta.

Este horario busca que oficinas, escuelas, comercios y hogares puedan participar activamente, generando un panorama amplio para medir tiempos de evacuación y coordinación.

¿Cómo será el mensaje en celulares y medios?

El ejercicio incorporará nuevamente la alerta directa a dispositivos móviles, una herramienta clave para ampliar el alcance del aviso.

El mensaje que aparecerá en pantalla indicará que es un simulacro y que no existe riesgo real, con el fin de evitar confusiones. Además, algunas televisoras y estaciones de radio interrumpirán su programación para replicar el aviso, fortaleciendo la difusión.

El sistema que coordina la activación de altavoces es operado por el SASMEX, responsable de emitir la señal que detona la alerta en la zona metropolitana.

Cómo participar correctamente en el simulacro

Antes de la alerta

Identifica las rutas de evacuación en tu casa, escuela u oficina

Ubica puntos de reunión seguros

Prepara un plan familiar de comunicación

Durante el simulacro

Mantén la calma y sigue las indicaciones del personal responsable

Evacúa sin gritar, correr ni empujar

Después del simulacro

Evalúa tiempos de salida y áreas de mejora

Revisa que todos los participantes estén en el punto de reunión

Ajusta tu plan de emergencia si es necesario

Aunque se trate solo de un simulacro, estos permiten que la respuesta ante emergencias reales sea más rápida y ordenada. La repetición de estos ejercicios reduce el margen de error en situaciones críticas.

En una ciudad con alta actividad sísmica como lo es la CDMX, cada práctica funciona como un ensayo general que puede marcar la diferencia cuando el movimiento sea real.