Simulacro de sismo: ¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX y Edomex? (Cuartoscuro)

Este miércoles 18 de febrero se llevará a cabo el primer simulacro de 2026.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los simulacros son ensayos que nos permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia, al simular escenarios reales.

Por este motivo, tanto en la capital como en el Estado de México, se realizará el primer simulacro del año, para que durante la atención de una emergencia se pueda identificar si se tiene una respuesta probada de cómo atenderla, tanto por la ciudadanía como por las autoridades responsables.

Primer Simulacro 2026: Esta es la hora exacta en que sonará la alerta sísmica el 18 de febrero en CDMX y Edomex

La alerta sísmica del simulacro de sismo de este miércoles 18 de febrero se activará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), y se escuchará tanto en celulares como en altavoces del C5.

El primer simulacro del año se llevará a cabo en las 16 alcaldías de la capital, así como en los municipios que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Para qué sirven los simulacros?

De acuerdo con el informe “Sismos en México y ejercicios de emergencia”, los simulacros forman parte de la Gestión Integral de Riesgo, que es el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad.

La reducción del impacto que puede ocasionar un desastre natural, como lo es un sismo, particularmente en territorios donde, debido a su ubicación sobre placas tectónicas y un subsuelo inestable —como es el caso de la Ciudad de México y el Estado de México—, busca la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible que fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia, los simulacros son una medida preventiva y de identificación.