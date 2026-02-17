Suspenden clases en Prepa 2 de la UNAM por incendio de pastizales en el oriente de la CDMX

Suspenden clases en Prepa 2 El plante suspende labores debido al incendio de pastizales que deterioró la calidad del aire en el oriente de la Ciudad de México

Las actividades académicas y administrativas quedaron suspendidas en la Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, ubicada en la alcaldía Iztacalco, luego de que un incendio de pastizales provocara una fuerte concentración de humo en la zona oriente de la Ciudad de México, informaron autoridades universitarias.

A través de un comunicado dirigido a su comunidad estudiantil del plantel, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que la decisión se tomó como una medida preventiva para proteger la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo, ante el riesgo que representa la mala calidad del aire.

Plantel afectado por el humo del incendio de pastizales en Nezahualcóyotl

El plantel, ubicado en una de las zonas más afectadas por el desplazamiento del humo, resintió los efectos del incendio registrado desde las primeras horas del día en el municipio de Nezahualcóyotl, específicamente en el Bordo de Xochiaca, cerca de la autopista Peñón-Texcoco y el Anillo Periférico Río de los Remedios.

Las columnas de humo negro se desplazaron hacia distintas alcaldías del oriente y norte de la capital, como Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Benito Juárez e Iztapalapa, generando olor a quemado, reducción de visibilidad y molestias respiratorias a varios kilómetros de distancia.

El humo es el mayor riesgo para la salud de los estudiantes y el personal del plantel

Las autoridades del plantel señalaron que el humo representa un riesgo directo para la salud, al provocar irritación en ojos y garganta, además de posibles problemas respiratorios, especialmente en jóvenes y personas con padecimientos previos.

Dioficultal para apagar el incendio en Nezahualcóyotl

En el incendio, bomberos y personal de Protección Civil de Nezahualcóyotl han enfrentado dificultades para controlar el fuego debido a las condiciones del terreno. Mientras tanto, autoridades ambientales continúan con el monitoreo de la calidad del aire.

A ello se suma que la Comisión Ambiental de la Ciudad de México mantiene activa la contingencia ambiental en Fase I por los altos niveles de contaminación, continuando con el Doble Hoy No Circula tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.