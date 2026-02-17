Suspenden contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Contingencia Ambiental La mala calidad del aire persiste este viernes 13 de febrero, por lo que las prohibiciones de circulación se podrían extender a este fin de semana. (Galo Cañas Rodríguez)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a partir de las 18:00 horas de este martes se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que se registrara una mejoría en las condiciones de dispersión de contaminantes.

La decisión se tomó conforme a los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la región, después de que los sistemas de monitoreo reportaran una disminución en las concentraciones de ozono.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el sistema de alta presión que afectó durante varios días al Valle de México desplazó su centro hacia el estado de Jalisco. La periferia de este fenómeno generó un incremento en la velocidad del viento, tanto en superficie como en niveles superiores de la atmósfera, lo que favoreció una mayor ventilación.

Estas condiciones permitieron una dispersión más eficiente de los contaminantes acumulados en días previos. También se observó la entrada de humedad y la formación de nubosidad en zonas montañosas, factores que contribuyeron a mejorar la calidad del aire.

Con la suspensión, quedan sin efecto las medidas extraordinarias aplicadas durante la contingencia, incluidas las restricciones adicionales a la circulación vehicular y ciertas actividades industriales.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México señalaron que mantendrán vigilancia permanente sobre la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas.

Las autoridades recordaron que este miércoles 18 de febrero el programa Hoy No Circula operará con normalidad, conforme al calendario establecido. También exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través del Índice AIRE y SALUD y la aplicación AIRE, disponibles en plataformas digitales oficiales.