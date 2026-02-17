Transforma Naucalpan espacios públicos con programa de rehabilitación urbana

En Naucalpan impulsan la recuperación de espacios urbanos

Naucalpan — El gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, puso en marcha la recuperación de espacios públicos a través del programa “Huellas de la Transformación”, iniciando con la rehabilitación del Andador de las Torres en la colonia Rosa de Castilla. Esta intervención busca atender los rezagos históricos en infraestructura que por años afectaron a los residentes de esta zona del municipio.

El alcalde reiteró que el objetivo primordial de estas acciones es convertir puntos de alta afluencia peatonal en áreas dignas y seguras mediante la mejora del entorno urbano. La administración local busca reafirmar su compromiso con la seguridad ciudadana y el bienestar de las familias naucalpenses, transformando zonas vulnerables en espacios propicios para la convivencia comunitaria.

Durante un recorrido por la zona intervenida, en presencia de vecinos y servidores públicos municipales, el edil destacó que su gobierno no se limitará a apariciones esporádicas, sino que busca dejar “Huellas de Transformación” permanentes en cada rincón del municipio. Aseguró que se están atendiendo problemáticas que administraciones pasadas ignoraron sistemáticamente, generando un cambio tangible en las comunidades.

Uno de los anuncios más relevantes realizados durante el evento fue la consolidación del proyecto denominado “Triángulo del Bienestar”. Se trata de una estrategia integral de rehabilitación urbana que busca dignificar la movilidad y el espacio público en tres puntos estratégicos de Naucalpan: El Molinito, Naucalpan Centro, también conocido como San Bartolo, y Cuatro Caminos, zonas de alta concentración poblacional y actividad comercial.

Como parte de este plan maestro, Montoya Márquez confirmó la habilitación de un “Sendero Seguro y Luminoso” en la colonia Rosa de Castilla, diseñado específicamente para brindar tranquilidad a las familias que transitan diariamente por el Andador de las Torres. La medida busca reducir la percepción de inseguridad en una zona que por las noches permanecía en condiciones de abandono y escasa iluminación.

Para la transformación de este lugar, trabajadores de Servicios Públicos realizaron diversas labores que incluyeron la instalación de 60 luminarias nuevas y la aplicación de 24 toneladas de asfalto caliente, complementadas con 300 costales de asfalto frío para bacheo. También se llevó a cabo la pintura de guarniciones, el marcado de la cancha deportiva y la renovación de cuatro canastas de basquetbol.

Las cuadrillas municipales ejecutaron adicionalmente trabajos de clareo, poda de ocho árboles, chaponeo, arañado, desorille y barrido manual, lo que permitió la recolección de más de 11 toneladas de residuos acumulados. Estas acciones forman parte de un esfuerzo integral por recuperar la imagen urbana y la funcionalidad de los espacios públicos en beneficio de los vecinos.

El alcalde detalló que este año se llevará a cabo el rescate integral de la avenida Ingenieros Militares, además de dar continuidad a los trabajos de rehabilitación en arterias fundamentales como la Avenida Primero de Mayo, la Vía Gustavo Baz, la Avenida Luis Donaldo Colosio y Camino Viejo a Chimalpa. Estas vialidades presentan un deterioro significativo que afecta la movilidad de miles de usuarios diariamente.

Finalmente, el edil subrayó que a través de la implementación de operativos coordinados con Servicios Públicos y los OASYS, el gobierno municipal busca resolver problemáticas de infraestructura y servicios que los vecinos han arrastrado por años. Montoya Márquez enfatizó que su administración actúa por convicción y no por compromiso, asegurando que al ser ellos mismos vecinos del municipio, comprenden de primera mano las necesidades de colonias que históricamente fueron olvidadas.

