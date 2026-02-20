Capturan al “Cariguante” de “La Chokiza”, otro amigo de Sandra Cuevas

Detenido "El Cariguante". (SSC)

La policía capitalina detuvo a José de Jesús Torres Aparicio de 46 años, alias “El Cariguante”, se le relaciona con el grupo criminal La Chokiza, que organiza rodadas clandestinas, en las que participó Sandra Cuevas, además se le vincula con los delitos de robo y narcomenudeo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Este criminal utiliza el nombre de Sergio Ulises Torres Espinoza para tratar de engañar a las autoridades.

En el cruce de las calles Elena y Fundidora de Monterrey, en la colonia Industrial, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una joven de 20 años de edad fue asaltada por este sujeto.

Mientras caminaba por la vialidad, este delincuente la interceptó, la agredió física y verbalmente con un cuchillo, enseguida le robó sus pertenencias, para después huir del sitio a bordo de una motoneta color azul con negro.

De inmediato, los policías ubicaron al agresor metros más adelante.

Al “Cariguante” le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros con mango de plástico color azul, dos teléfonos celulares y una cartera con dinero en efectivo, objetos que fueron reconocidos por la afectada como de su propiedad, además del vehículo en el que viajaba.

Una vez en el Ministerio Público, se supo que “El Cariguante” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo a negocio; además de dos presentaciones al MP por el delito de robo en distintas modalidades.

Criminales cercanos a Sandra Cuevas detenidos

La exedil del “corazón de México” ha estado involucrada con objetivos prioritarios de las autoridades, criminales que controlan redes de narcomenudeo, extorsiones, préstamos gota a gota y homicidios, sujetos que recientemente colaboraron con ella para hacer realidad sus aspiraciones políticas o que en el pasado integraban la administración de la alcaldía Cuauhtémoc.

El más famoso de estos criminales, es su expareja Alejandro Gilmare Mendoza Díaz alias “El Choko”, dirigente del grupo criminal “La Chokiza”, que extorsionan y cometen asesinatos en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Cuevas se mostraba en redes sociales junto a este sujeto y llamaba a la ciudadanía a apoyarlo, además, estuvo presente cuando dio a conocer el nombre de su organización política a los medios de comunicación.

“Choko” es presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés con la finalidad de obtener dinero.

La carpeta de investigación en contra de este sujeto se inició tras una denuncia anónima en la que se refiere sobre la existencia de un grupo de personas dedicadas a cometer delitos de secuestro, extorsión y venta de drogas en grandes cantidades, principalmente en Ecatepec, a través del uso de armas de fuego.

La célula delictiva que “El Choko” comanda se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.

Semanas después, en octubre del 2025, fue detenido Oscar Giovanni Mata, conocido como “El Topo”, un individuo vinculado al cártel “La Unión Tepito” y fotografiado en múltiples ocasiones junto a la exalcaldesa.

Oscar Giovanni Mata enfrenta cargos preliminares por posesión de narcóticos con fines de distribución.

Además, dentro de la estructura organizacional de La Unión Tepito sugiere se habría involucrado en delitos más graves, como delincuencia organizada, extorsión a comerciantes y distribución de drogas.

“El Topo” operaba como un operador de bajo perfil, con conexiones clave en el cártel. Autoridades lo ligan con ‘El Manzanas’, identificado como uno de los principales líderes de La Unión Tepito, en actividades de narcomenudeo, extorsión y control territorial.

Durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc, estuvo a cargo de la coordinación territorial en las colonias Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo.

En una ficha de la anterior administración, se observa la foto del sujeto que porta el uniforme y el entonces logotipo de la alcaldía, con el lema “es tu casa”.

El último detenido fue Benoni Fernández Rosas, narcomenudista, extorsionador y organizador de las rodadas motociclistas de la exalcaldesa de Cuauhtémoc.