Intercambian BJ y Reino Unido experiencias en compras públicas y transparencia

Reunión Este tipo de encuentros consolidan a la demarcación como un referente en buenas prácticas administrativas y de transparencia. (Especial)

La alcaldía Benito Juárez sostuvo un encuentro de cooperación técnica con una delegación del Reino Unido, en el cual se intercambiaron experiencias respecto a temas como transparencia, modernización de la contratación pública, gobernanza, integridad administrativa y fortalecimiento institucional.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, ha destacado que este tipo de encuentros consolidan a la demarcación como un referente en buenas prácticas administrativas y de transparencia.

“En Benito Juárez creemos que un gobierno moderno, abierto y eficiente fortalece nuestras compras públicas y contar con experiencias internacionales promueve la mejora de los procesos administrativos, también genera valor social, impulsa la competitividad y abre oportunidades para que desde la alcaldía se fomente a las pequeñas y medianas empresas”, señaló el edil.

Gerardo Clara, director general de Administración, Finanzas y Obras y Dora González, coordinadora de Vinculación Internacional, compartieron la visión del alcalde Luis Mendoza sobre el buen ejercicio de la administración gubernamental con los funcionarios del Reino Unido, destacando que la demarcación cuenta con condiciones sólidas para impulsar este tipo de cooperación internacional.

“Benito Juárez ha sido en percepción de seguridad la número uno. Así vemos nosotros el impacto y beneficio real en la comunidad. Asimismo, también medimos el avance de servicios urbanos, la calidad. Medimos de manera integral toda la percepción de seguridad que se da a una comunidad”, destacó Gerardo Clara.

El objetivo central del encuentro fue fortalecer el diálogo institucional entre la alcaldía Benito Juárez y el Reino Unido, intercambiar modelos normativos, procedimientos y herramientas operativas en materia de compras públicas, así como identificar buenas prácticas replicables y oportunidades concretas de cooperación técnica.

Durante la reunión se destacó la importancia de que las compras públicas generen valor social, impulsen la competitividad y promuevan la participación de las PYMES, alentándolas a integrarse en procesos de contratación gubernamental bajo esquemas más innovadores y accesibles.

La delegación del Reino Unido compartió su experiencia en modelos que permiten trabajar tanto con gobiernos federales como con gobiernos locales, facilitando el acceso a la información, promoviendo la transparencia y fortaleciendo la rendición de cuentas con participación ciudadana.

Asimismo, se planteó la posibilidad de establecer acuerdos interinstitucionales conocidos como “hermanamientos”, con el propósito de optimizar los mecanismos de transparencia en medios digitales y desarrollar esquemas de capacitación tanto para la comunidad como para los servidores públicos de la demarcación.

A la reunión asistieron Andrés Aguas, oficial de Derechos Humanos y Estado de Derecho; Ricardo Solano, jefe de Política Interna de la Embajada Británica en México; así como Noa Hagan, jefa de Políticas para la Reforma de Compras Públicas, y Lindsay Maguire, directora adjunta para la Reforma de Compras Públicas.