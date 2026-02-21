PAN CDMX exige investigar relación de Cravioto con la Fundación Antonio Haghenbeck

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

El Partido Acción Nacional exigió una investigación clara y profunda respecto a la relación del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, con la Fundación Antonio Haghenbeck.

Los panistas señalaron que Cravioto habitó un departamento en Polanco, propiedad de dicha fundación, que fue beneficiada en diciembre 2025 a con el operativo de la Secretaría de Seguridad local con el que desalojaron a más de 900 animales del predio que operó por 49 años como el Refugio Franciscano.

Mismo que la Fundación ha intentado en diversas ocasiones arrebatarles a pesar de ser un comodato vitalicio por voluntad testamentaria de Antonio Haghenbeck.

Los panistas acusaron de un posible posible caso de corrupción y conflicto de interés entre el secretario y la Fundación.

La presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez, precisó que es preocupante que, en una Ciudad con 15 carpetas de investigación por despojo al día, donde incluso en los casos en que tribunales mandatan que se regrese el inmueble a su propietario, los operativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tardan semanas, sino es que meses o hasta años, para desalojar a los despojadores y regresar la propiedad a los legítimos propietarios.

“¿Por qué en este caso, donde el secretario de Gobierno tiene vínculos con la Fundación, se lleva a cabo un operativo de manera inmediata?”, cuestionó.

Agregó que no es la primera vez que se utiliza a la Fiscalía local para fabricar carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos en propiedades o predios de interés y luego utilizar a la Secretaría de Seguridad para desalojarlos.

“El desalojo del Refugio Franciscano siguió el modus operandi a través del que se despojan miles de propiedades en la Ciudad”, dijo.

Y recordó que la Fiscalía conoció por primera vez, en 49 años de operación del Refugio, supuestas denuncias por maltrato animal y un par de días después la Secretaría de Seguridad ya los estaba desalojando.

“La celeridad con la que actuaron las instituciones para beneficiar a la Fundación, de la que a su vez se ve beneficiado el Secretario de Gobierno, levanta serias dudas” sentenció Luisa Gutiérrez.

El diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez, sostuvo que esta situación se ha normalizado en los últimos tiempos y señaló que el secretario de Gobierno debe dejar su cargo de inmediato para que se pueda llevar acabo una investigación sobre su relación con la fundación.

“No sabemos si la vivienda, con la que se benefició el secretario, fue dada a título gratuito, oneroso o implicó el pago real de una renta, demandamos también que se haga pública su declaración patrimonial y su declaración 3 de 3”, declaró.

Los panistas coincidieron en que el caso, demuestra la hipocresía y el doble discurso de los funcionarios de Morena.

“Ya vimos que motivó el despojo que puso en riesgo la vida de tantos perritos que durante años vivieron en el Refugio Franciscano”.