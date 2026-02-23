Capitalinos residentes fuera del país podrán inscribir propuestas para la Consulta 2026 y 2027

Title: Votación de los mexicanos en el extranjero Title: Votación de los mexicanos en el extranjero (Especial)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) convocó a las personas originarias de la capital del país que residen en el extranjero a registrar proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, con el objetivo de impulsar acciones que mejoren la vida comunitaria en las mil 764 Unidades Territoriales de la ciudad.

De acuerdo con la convocatoria vigente, la ciudadanía residente fuera del país puede presentar proyectos en la Unidad Territorial de su preferencia mediante el Sistema de Registro de Proyectos (SIPROE).

El plazo para realizar el trámite concluirá el martes 24 de febrero a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El registro puede efectuarse en línea entre las 9:00 y las 18:00 horas.

Las propuestas deberán enfocarse en el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción colectiva, y traducirse en obras, servicios, equipamiento o infraestructura urbana que beneficien de manera general a la comunidad correspondiente.

La convocatoria establece que los proyectos no podrán sustituir las obligaciones legales de las alcaldías, como el alumbrado público, la recolección de residuos, los servicios de limpia o la pavimentación, conforme a lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana.

Para determinar la viabilidad de las propuestas, en cada demarcación territorial se integró un Órgano Dictaminador de Alcaldía (ODA), encargado de evaluar los proyectos en términos técnicos, jurídicos, ambientales y financieros, así como su impacto comunitario y público.

El IECM informó que el 9 de marzo se publicará la lista de proyectos registrados con su respectivo folio en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, así como en los estrados de las direcciones distritales, oficinas centrales y redes sociales institucionales.

Para participar posteriormente en la emisión de opinión dentro de la Consulta, las personas residentes en el extranjero deberán contar con Credencial para Votar vigente y estar inscritas en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero con corte al 15 de marzo de 2026.