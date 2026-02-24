Detienen a sicario que disparó contra dos personas en Topilejo, Tlalpan

Detenido Homicida de dos personas en Tlalpan. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto que atacó a balazos a dos personas en la colonia Pueblo de San Miguel Topilejo, de la alcaldía Tlalpan.

El pasado 22 de febrero, este sujeto agredió a las víctimas en el cruce de las calles Santa Cruz y Arenal.

Las víctimas quedaron ensangrentadas en el pavimiento. Ahí, un ciudadano indicó que, momentos antes, mientras su hijo estaba en compañía de sus amigos abordo de un taxi color blanco con rosa, se les aproximó un automóvil color negro y el copiloto les disparó.

Los familiares y vecinos de los lesionados los trasladaron a un hospital para su atención médica, sin embargo, momentos después los doctores informaron que uno de ellos perdió la vida.

En tanto, tras analizar las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, los policías observaron que uno de los criminales huyó con dirección a la calle Ayocatitla.

En coordinación con los monitoristas del C2 Sur, los policías ubicaron el vehículo en el cruce de la calle Santa Cruz y la Primera Cerrada de Santa Cruz, donde lo interceptaron y le realizaron una revisión al sujeto de 21 años, donde le aseguraron 22 bolsitas de plástico con cierre hermético, con marihuana, y 30 dosis de cocaína, además de un teléfono celular.