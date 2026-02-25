Concluye con éxito primer día de la Jornada de Empleo en Ecatepec

Con una importante participación de empresas y una nutrida asistencia de personas en búsqueda de trabajo, concluyó con éxito el primer día de la Jornada de Empleo organizada en el municipio, donde decenas de solicitantes acudieron para conocer y postularse a diversas vacantes.

Durante esta jornada participaron reconocidas empresas como Coca-Cola FEMSA, Kimberly-Clark, Transportes ADO, Grupo Reyma y Tiendas Neto, las cuales ofrecieron distintas oportunidades laborales en áreas operativas, administrativas y de servicios, brindando opciones para perfiles variados.

Desde temprana hora, hombres y mujeres se dieron cita en el lugar para entregar solicitudes, recibir orientación y participar en entrevistas iniciales con representantes de recursos humanos. La jornada permitió el contacto directo entre empleadores y aspirantes, facilitando procesos de reclutamiento más ágiles.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia para fortalecer el empleo formal, acercar oportunidades laborales a la población y contribuir a la economía de las familias de Ecatepec. Señalaron que generar espacios de vinculación entre empresas y ciudadanos es fundamental para reducir el desempleo y mejorar la calidad de vida.

Las empresas participantes reconocieron la organización del evento y la respuesta de la ciudadanía, resaltando la importancia de contar con espacios donde puedan identificar talento local y cubrir vacantes de manera eficiente.

La Jornada de Empleo continuará este martes en un horario de 10:00 a 14:00 horas, por lo que se invitó a las personas interesadas a acudir con varias solicitudes elaboradas y documentación básica para facilitar su registro.

Con acciones como esta, el gobierno municipal reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo económico y brindar más oportunidades laborales para que las y los ecatepenses puedan construir un mejor futuro.