Abren sistema para otorgar créditos ISSEMYM Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que a partir del 4 de marzo el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) abrirá la captura de solicitudes de crédito para personas servidoras públicas y pensionadas.

El organismo entregará créditos a quienes cumplan con los requisitos establecidos, con base en su capacidad de pago y antigüedad de cotización. El trámite se realiza en línea, de forma ágil a través del siguiente enlace https://issemymcreditos.com/, donde se pueden solicitar dos modalidades: corto y mediano plazo.

El crédito a corto plazo está dirigido a quienes tengan más de un año de cotización y se liquida en un máximo de 12 meses (24 quincenas). El de mediano plazo es para personas con más de cuatro años de cotización y se paga hasta en 24 meses (48 quincenas).

Las y los solicitantes deberán presentar identificación oficial vigente, tres últimos comprobantes de pago, CURP y estado de cuenta bancario reciente (no mayor a tres meses) con nombre, RFC y CLABE interbancaria. El personal eventual o por contrato deberá anexar constancia laboral.

El ISSEMYM explicó que la plataforma se habilita cada miércoles a las 10:00 horas y permanece abierta hasta agotar la disponibilidad financiera. La aprobación tarda aproximadamente 10 días hábiles y el depósito se refleja en alrededor de 18 días hábiles.

Por último, la dependencia mencionó que el sitio oficial cuenta con simulador, tutorial, guía de captura y sección de preguntas frecuentes. Para más información, está disponible el teléfono 722 226 19 00, extensiones 104 2020 y 104 2023.

