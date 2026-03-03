Metrópoli

Gaby Osorio participó como panelista en un diálogo sobre liderazgo, participación femenina y ejercicio del gobierno

Alcaldesa de Tlalpan aborda desafíos de las mujeres en la política en foro universitario

Por Gerardo Mayoral
alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, participó en un foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Universidad Intercontinental (UIC), donde abordó los desafíos que enfrentan las mujeres en la política y reflexionó sobre el ejercicio del liderazgo en el servicio público.

El encuentro, realizado en las instalaciones de la Universidad Intercontinental, reunió a representantes del sector académico, empresarial y público para dialogar sobre gestión, toma de decisiones y participación femenina en espacios de responsabilidad.

La alcaldesa compartió su experiencia al frente de la demarcación y señaló que su llegada al cargo ha implicado enfrentar retos asociados a los roles tradicionales que históricamente han limitado la participación de las mujeres en la vida pública. Consideró que estos esquemas comienzan a modificarse conforme aumenta la presencia femenina en puestos de gobierno.

Gaby Osorio afirmó que uno de los principales desafíos consiste en ampliar el acceso de las mujeres a espacios de decisión y generar condiciones para que nuevas generaciones puedan incorporarse a la política. También destacó la importancia del acompañamiento entre mujeres para enfrentar obstáculos profesionales y personales dentro del ámbito público.

En su participación, habló además sobre las responsabilidades que implica gobernar una de las alcaldías territoriales más extensas de la Ciudad de México y sostuvo que la administración pública requiere constancia, firmeza y cercanía con la ciudadanía.

La alcaldesa explicó que su gobierno busca mantener un modelo de gestión basado en el trabajo comunitario y la colaboración con organizaciones sociales, colectivos y vecinos, con el objetivo de atender problemáticas locales desde el territorio.

También mencionó proyectos educativos impulsados en coordinación con el gobierno federal, entre ellos la construcción de una universidad y una preparatoria en la demarcación, iniciativas que, señaló, buscan ampliar las oportunidades educativas para la población.

El foro incluyó la participación de representantes del sector empresarial y académico, entre ellas la empresaria Leticia Ramírez; la vicerrectora de la Universidad Intercontinental, Gabriela Martínez; y la presidenta del capítulo universitario de Coparmex, Andrea Gabriela Esquivel Torres, quienes compartieron reflexiones sobre liderazgo y el papel de las mujeres en la construcción institucional.

Tendencias