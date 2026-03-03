Arranca en Tláhuac megajornada de esterilización; CDMX fija meta de 150 mil cirugías gratuitas en 2026

Arranca en Tláhuac megajornada de esterilización

La Ciudad de México inició en la alcaldía Tláhuac una megajornada de esterilización canina y felina con la que el gobierno capitalino pretende realizar este año 150 mil cirugías gratuitas, como parte de una política pública orientada a disminuir el abandono de animales y fortalecer la salud pública vinculada al bienestar animal.

En el arranque de la jornada, realizado en el Bosque de Tláhuac, autoridades capitalinas señalaron que la meta para 2026 incluye también 150 mil vacunaciones y 150 mil desparasitaciones, lo que sumaría alrededor de 450 mil servicios veterinarios gratuitos en toda la ciudad. Para ello se desplegarán 25 quirófanos móviles que recorrerán distintas alcaldías.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que la estrategia busca atender un fenómeno creciente en la capital, donde seis de cada diez familias tienen al menos un animal de compañía, lo que implica millones de perros y gatos que requieren servicios de salud y control poblacional.

Explicó que la esterilización forma parte de una política más amplia que busca reducir la presencia de animales en abandono y evitar la reproducción sin control, una de las principales causas de la sobrepoblación en calles y espacios públicos.

Autoridades sanitarias recordaron que en 2025 se realizaron 65 mil esterilizaciones en la ciudad, cifra que ahora se busca más que duplicar mediante jornadas territoriales y campañas permanentes.

Arranca en Tláhuac megajornada de esterilización

Sistema público veterinario en expansión

El gobierno capitalino anunció además la ampliación de la infraestructura de atención animal. Entre las acciones previstas se encuentra la construcción de un segundo hospital veterinario público, que se sumará al ya existente en Iztapalapa, así como la creación de 100 clínicas veterinarias gratuitas distribuidas en las 16 alcaldías.

De acuerdo con la información presentada, 14 clínicas ya se encuentran en construcción y otras 16 están programadas para iniciar obras este año, con el objetivo de que al finalizar 2026 existan al menos 30 espacios operando, equivalentes a casi dos por demarcación.

La estrategia contempla también la creación de 200 parques para perros —40 de ellos entre 2025 y 2026— y la construcción de un albergue con capacidad para 500 animales rescatados, destinado a brindar atención temporal y facilitar procesos de adopción.

Funcionarios de la Agencia de Atención Animal (Agatan) informaron que el Hospital Veterinario de la Ciudad de México atiende en promedio a 200 personas al día con servicios médicos especializados a bajo costo, incluidos procedimientos quirúrgicos y tratamientos complejos.

Además, destacaron el crecimiento del Registro Único de Animales de Compañía, que pasó de alrededor de 100 mil registros heredados de la administración anterior a casi 300 mil actualmente, aunque reconocieron que aún existe baja participación ciudadana.

Arranca en Tláhuac megajornada de esterilización

Control poblacional y corresponsabilidad ciudadana

Autoridades insistieron en que la política de bienestar animal requiere la participación de los tutores de mascotas, particularmente mediante la vacunación, esterilización y registro de los animales.

La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que opera los 365 días del año y que durante 2025 rescató a más de 2 mil animales lesionados o víctimas de maltrato, muchos de los cuales fueron posteriormente rehabilitados y dados en adopción.

El gobierno capitalino anunció también la creación de un fondo de apoyo para albergues gestionados por organizaciones civiles y ciudadanos, ante las dificultades económicas que enfrentan para mantener a animales rescatados.

Otra línea de acción será una campaña de tutela responsable que buscará erradicar prácticas como el abandono, el maltrato o mantener a los animales en condiciones inadecuadas. Las autoridades señalaron que la meta de largo plazo es reducir a cero la presencia de perros en situación de calle o abandono, objetivo que dependerá tanto de las políticas públicas como de cambios en la conducta social.

En paralelo, se promoverán acciones para mantener limpios los espacios públicos, incluyendo campañas para que los dueños recojan las heces de sus mascotas, conducta que ya está considerada una obligación administrativa en la ciudad.

El arranque de la megajornada se realizó en Tláhuac debido a que, según autoridades sanitarias, la jurisdicción local ha mantenido uno de los niveles más altos de esterilizaciones en coordinación con la alcaldía. La demarcación reportó más de 15 mil cirugías realizadas en años recientes mediante campañas comunitarias.

Las jornadas continuarán en otras zonas de la capital durante el año, con módulos itinerantes y atención gratuita.