Bloqueos en Naucalpan hoy 3 de marzo: trabajadores del IMSS se manifiestan en Avenida 1° de mayo

Un grupo de trabajadores del sector salud bloqueó este martes la Avenida Primero de Mayo, en el municipio de Naucalpan, generando un severo caos vial en la zona, particularmente cerca de su intersección con Periférico Norte. La manifestación, que inició alrededor de las 9:30 horas, afecta ambos sentidos de la circulación y ha impactado a cientos de conductores que transitan por esta importante arteria que conecta con la Ciudad de México y otras vialidades clave.

¿Por qué están bloqueando Avenida Primero de Mayo en Naucalpan?

De acuerdo con reportes oficiales y confirmados por autoridades de tránsito, los manifestantes pertenecen al Sindicato Mexicano de Salud y al programa IMSS Bienestar. Exigen mejores condiciones laborales, el respeto a sus derechos sindicales, la dotación de medicamentos e insumos médicos, así como la renuncia de un funcionario acusado de actos de corrupción.

La protesta se concentra frente a la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del IMSS, donde los participantes, vestidos con batas blancas y uniformes institucionales, han colocado carteles y vinilonas para visibilizar sus demandas.

El bloqueo ha provocado congestión en carriles centrales y laterales de Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México, así como en vías alternas como Avenida Gustavo Baz y Avenida 16 de Septiembre, que se han saturado como rutas de desvío.

Autoridades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) del Estado de México recomiendan a los automovilistas evitar la zona y optar por alternativas como Boulevard Lomas Verdes o Avenida López Portillo para minimizar retrasos.

Hasta el momento, no se reportan incidentes violentos ni detenciones, y representantes del gobierno municipal de Naucalpan han iniciado diálogos con los manifestantes para buscar una resolución pacífica. La Secretaría de Movilidad del Estado de México monitorea la situación en tiempo real y ha emitido alertas viales a través de sus canales oficiales.

Se estima que el bloqueo podría extenderse durante varias horas, dependiendo del avance en las negociaciones.