Capturan al “Peluso”, quemó al bebé “Henry” en tienda en Valle de Chalco

Detenido Edgar “N”, alias “Peluso". (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Edgar “N”, alias “Peluso”, sujeto que arrojó gasolina y provocó un incendio dentro de una tienda de abarrotes en el municipio de Valle de Chalco y que le causó quemaduras graves a un niño de dos años llamado Henry.

Este criminal se excusó de aparentemente formar parte del grupo el Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Es por eso que, al aprovechar los ataques que ocurrieron el 22 de febrero en Jalisco, tras la caída del “Mencho”, “El Peluso” provocó un incendio en la tienda, lo que causó lesiones en el 75 por ciento del cuerpo del niño.

Henry se encontraba en el área de cajas con su padre, ya que habían ido al establecimiento a comprar una gelatina. Ahí, “El Peluso” y una mujer lanzaron gasolina hacia los ciudadanos y después prendieron fuego.

“El Peluso” es señalado por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

De acuerdo a las investigaciones iniciadas por el Agente del Ministerio Público, el pasado 22 de febrero, cuatro hombres arribaron a bordo de dos motocicletas, una de ellas conducida por “El Peluso” a las afueras de una sucursal de una cadena comercial ubicada en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco.

En dicho lugar, dos de los sujetos habrían ingresado al local comercial, en donde arrojaron botellas con alguna sustancia inflamable hacia la zona de cajas para después prenderle fuego y huir del lugar.

Henry y su padre, de 49 años de edad fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, hasta el momento, el menor se reporta como delicado.

Edgar “N”, alias “Peluso” fue detenido cuando tripulaba una de las motocicletas que utilizaron para trasladarse a la tienda de abarrotes.

Otro conductor de una de las motocicletas que participaron en el ataque ya fue detenido y vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, se trata de un menor de edad, quien, fue internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque.