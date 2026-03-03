Delfina Gómez asiste informe de la primera Rectora de la UAEMex

Informe de la rectora de la UAEMex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, acompañó a Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a rendir su primer informe.

En su participación, la mandataria estatal destacó la atención prioritaria al bienestar de la comunidad estudiantil como la mejora del entorno urbano para la seguridad y tranquilidad de la comunidad estudiantil, con la instalación de luminarias en las inmediaciones de Ciudad Universitaria como parte de este “2026, Año de las Obras en Edomex”.

“El gobierno del Estado de México no solamente viene a felicitarlos, a toda la comunidad escolar universitaria, sino también viene a respaldar con decisión a esta máxima casa de estudios, para que siga dando frutos de excelencia y para que las universitarias y los universitarios de hoy, sean verdaderos agentes de cambio social”, expresó Delfina Gómez.

Ambas funcionarias destacaron los trabajos coordinados con la Máxima Casa de Estudios mexiquense como la Mega Jornada de Vacunación en el estadio de CU, la Feria Ambiental en Atizapán, la “Expo Agro-Alimentaria Internacional 2025”, la operación del Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies en Toluca y Texcoco, programas y diplomados, acciones en materia de agua; así como el reconocimiento del Bordo de las Maravillas como Área Natural Protegida, la primera en un entorno universitario.

La gobernadora estatal reconoció la labor de la rectora de la UAEMex por el acceso equitativo a la educación en una institución donde el 57 por ciento de la matrícula está integrada por mujeres.

Por último, Delfina Gómez celebró el fomento de carreras como la electrónica avanzada, la informática aplicada, la robótica o la inteligencia artificial, con planes y programas de estudios que responden a los nuevos requerimientos de especialistas a nivel nacional e internacional.

