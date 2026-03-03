El gobierno Municipal de Texcoco inagurá calle en San Dieguito Xochimanca

El Gobierno Municipal de Texcoco entregó obras a la comunidad de Dieguito Xochimanca, donde el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérres Martínez, acompañado del cuerpo de gobierno y directores testificaron la entrega de estas obras donde se invirtió un millón 648 mil 341 pesos en la pavimentación con concreto hidráulico.

El presidente mucnicipal se comprometió con la comunidad a dar continuidad a los proyectos para la mejora de imagén y forma de vida de la región.

“Tenemos obras en todas las comunidades de Texcoco porque estamos atendiendo las peticiones de las autoridades auxiliares y hoy aquí los invito a caminar su calle, a disfrutarla y cuidarla porque estas obras se hacen con recursos de todo y si las cuidamos vamos a vivir mejor”, mencionó Nazario Gutiérres.

El Director de Obras Públicas Miguel Ángel Olivarez Gálvez, explicó a los vecinos de San Dieguito Xochimanca que se realizó el encarpetado de esta calle con concreto hidráulico en 107.76 metros cuadrados, se instalaron guarniciones y banquetas en 367,75 metros lineales, se realizó la renivelación de 3 pozos y un registró y aplicó pintura amarilla en 367.75n metros lineales, haciendo una inversión total de un millón 648 mil 341 pesos.

Deesta menera el Gobierno Municipal de Texcoco trabaja continuamente en el mejoramiento de la infraestructura urbana que atiende y cumple las necesidaddes presentadas por los integrantes de los Consejos de Participación Ciudana (COPACI) en beneficio de la comunidad de Texcoco.