Espacios dignos de espera afuera de hospitales, deuda histórica; cientos improvisan campamentos

No se trata de personas en situación de calle, sino de familiares en espera de noticias de sus enfermos (Adrián Contreras)

La carencia de espacios dignos de espera en hospitales públicos de la Ciudad de México no es un problema reciente, durante años, familiares de pacientes deben esperar noticias en banquetas y áreas improvisadas, expuestos al frío, la lluvia o el sol, sin acceso a sillas, sanitarios o espacios seguros.

Crónica constató en un recorrido que a las afueras de los hospitales algunas personas improvisan refugios con casas de campaña, su sola presencia revela que la espera se ha vuelto permanente, pero no todos pueden permitirse ese “lujo” en medio de la incertidumbre, a unos cuantos metros, contrasta otro tipo de resguardo montado con cartones y hules, que también les permite tener un poco de privacidad.

Pero lo que más destacan son las cobijas extendidas en el suelo directamente en la banqueta o sobre cartones, los vasos de café y botellas de agua, también en el piso, las miradas agotadas y familias enteras esperando noticias afuera de urgencias, cualquiera que viera la escena pensaría que se trata de personas en situación de calle, pero no, es una escena permanente en hospitales públicos.

La demanda de quienes tienen que esperar durante horas, o incluso días, no es extraordinaria ni compleja, es humana. No piden comodidad, piden no ser invisibles, tener acceso a un techo, un baño, una banca, información clara y oportuna.

Lo anterior podría llegar a su fin muy pronto, el diputado Ernesto Villarreal, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México e incorporar el enfoque de cuidados en la atención hospitalaria, mediante la creación de espacios dignos de estancia y espera.

Actualmente el Gobierno de la Ciudad de México trabaja en la construcción del Sistema Público de Cuidados, que busca visibilizar el trabajo de cuidados, no remunerado, y reducir desigualdades (especialmente las que recaen históricamente sobre las mujeres, quienes asumen la mayor parte del trabajo) a través de políticas públicas, infraestructura comunitaria, servicios especializados y programas sociales.

Es por lo anterior que el legislador señala que es indispensable que el Estado reconozca la labor de quienes esperan a sus enfermos y garantice condiciones mínimas de dignidad.

En entrevista con Crónica, el legislador explicó que la propuesta surge tanto de una petición ciudadana como de experiencias personales. Señaló que ha vivido de cerca la realidad de quienes esperan durante horas o días noticias de sus familiares hospitalizados, muchas veces en condiciones adversas.

“La condición de la gente que estamos afuera en espera es una condición muy compleja y la verdad es una de las deudas históricas que tenemos en este modelo con las personas cuidadoras”.

La iniciativa plantea establecer en la Ley de Salud la obligación de los hospitales públicos de habilitar áreas adecuadas de espera y estancia con condiciones básicas de seguridad, accesibilidad y confort; integrando dicha infraestructura como parte de una atención verdaderamente integral y humana.

El proyecto se alinea con la construcción del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México, que cuenta con instrumentos para hacerlo valer, al reconocer jurídicamente a las personas cuidadoras como parte de la red social que sostiene la atención hospitalaria.

¿En que se basa la reforma?

La iniciativa busca modificar tres artículos de la ley vigente de Salud y adicionar uno nuevo para elevar a rango de derecho el acceso a espacios adecuados para quienes acompañan a pacientes, especialmente en áreas de urgencias.

El legislador detalló que se establecerán parámetros legales como el resguardo climático, mobiliario, seguridad e higiene para que dichos espacios no estén a criterio de los hospitales.

Además detalló que su propuesta plantea una temporalidad de cuatro años, debido a que el cambio tiene que ser gradual por la complejidad que representa, y porque también se vincula al presupuesto de egresos de la capital. Añadió que este año sería para la planeación, porque ya se aprobó el presupuesto 2026, y los próximos tres años se empezaría de manera simultanea con tema de obras e infraestructura, con el objetivo de que al cuarto año el modelo funcione plenamente.

Impulsará un exhorto para capacitar a personal de hospitales

Paralelamente, el diputado adelantó que presentará un punto de acuerdo para exhortar a las instituciones de salud a capacitar a su personal en el trato a familiares y cuidadores, con el fin de que las personas que esperan estén en las mejores condiciones posibles. “Ya con eso cerraríamos el circulo”, señaló.

El proyecto fue turnado a la Comisión de Salud y se solicitó su análisis también en las comisiones relacionadas con el Sistema de Cuidados, a fin de integrarlo al paquete de reformas en la materia. El legislador confió en que la iniciativa contará con respaldo del grupo mayoritario en el Congreso local y expresó su intención de impulsar el tema a nivel federal.

“Es una de las deudas históricas que tiene el Sistema de Salud de nuestra ciudad, pero también nuestro país. No tengo ninguna duda que tendrá simpatía de la cuadra transformación y aquí tenemos mayoría, no tenemos excusa para que este asunto no se apruebe, si tiene que haber un tema de presupuesto, también tiene que ver con un tema de voluntad y sobre todo, reconociendo que de origen el personal de los hospitales, en su inmensa mayoría están preocupados por el tema”, afirmó.