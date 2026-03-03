Faltan 100 días para el Mundial y la CDMX no está lista para el partido inaugural, acusa PRI

Habitantes de Tlalpan y Coyoacán cuestionan los proyectos de infraestructura asociados al Estadio Azteca por sus impactos en el abasto de agua, la movilidad y el territorio (Daniel Augusto)

“A menos de 100 días no hay ni una sola obra lista para el partido inaugural del Mundial en el Estadio Azteca”, así lo señaló la diputada local del PRI, Tania Larios.

“Yo creo que la ciudad no va a estar lista, no creo que en 100 días puedan hacer la chamba que no han hecho en siete años, que debieron haber creado infraestructura pensando en el Mundial”, añadió ante medios de comunicación.

La también coordinadora del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, detalló que no están listos ninguno de los proyectos de seguridad, movilidad, ni infraestructura anunciados.

Mencionó que los trabajos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se han concluido, tampoco está lista la transformación de la Calzada de Tlalpan, “ni su famosa ciclovía”, agregó; ni está la lista la remodelación del Estadio Azteca.

“No está lista la Ciudad de México, ni el Gobierno, y eso hay que señalarlo y criticarlo“, dijo, al asegurar que no quitará el dedo del renglón para presionar.

La legisladora llamó a los millones de turistas y a la prensa internacional a separar dos cosas: “el gran país que es México y la gran riqueza pluricultural que hay en la capital, del Gobierno inepto y negligente”.

“Cuando lleguen y haya un caos en el Aeropuerto, si se pierden maletas, si hay transito aéreo en la terminal; cuando salgan a las calles y estén rebasadas, o no haya transporte, y sea insuficiente hasta el Metrobús y sus nuevas líneas, responsabilicemos al Gobierno que tiene la Ciudad de México.

Señaló que durante el Mundial la capital será reflejo de, “un Gobierno que no escuchó, que no se preparó, que no destinó lo recursos necesarios para el evento”.

“Vamos a ver un Gobierno colgándose del Mundial, presumiendo la Copa del Mundo, pero no vamos a tener un Gobierno presumiendo la infraestructura, el plan, la estrategia, para poder garantizar este Mundial.

Larios aseguró que México es un país que tiene el potencial de ser grande, “pero con el Gobierno más enano, no hemos podido crecer, desarrollarnos y no podremos dar un Mundial a la altura de lo que México puede hacer”.

La legisladora llamó a las y los diputados a trabajar en pro de las las iniciativas relacionadas con el Mundial que se tienen que aprobar.

Presenta iniciativa para prevenir violencia en los estadios

La diputada Tania Larios presentó una iniciativa para garantizar que los estadios sean espacios seguros, tanto para participantes como espectadores, ello en marco del Mundial 2026.

De acuerdo con la legisladora comentó que se debe de garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos bajo estándares internacionales con el fin de que el deporte cumpla con su función social de generador de valores positivos que promuevan la tolerancia y fortalezcan los vínculos en la comunidad.

“La violencia no puede apoderarse de los estadios de futbol, son espacios de convivencia familiar, de unidad y de fiesta, cada evento deportivo debe tener como único protagonista el juego y para ello se tienen que garantizar espacios seguros”.

Bolsas transparentes de plástico

Su propuesta llama a establecer un listado de objetos con los que no se permitirá el acceso a los estadios. Asimismo, se retoma la propuesta de la FIFA sobre el uso de bolsas plásticas transparentes en los accesos para agilizar, asegurar los controles y mejorar la detección de objetos prohibidos

Y se busca que las únicas bolsas permitidas en los estadios sean de plástico transparente, vinilo o PVC cuyas medidas excedan más de 30 centímetros por 15 centímetros por 30 centímetros y será la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien impida el acceso con bolsas que no cumplan estas características.

“Para garantizar estadios seguros, la Ciudad de México debe adoptar prácticas internacionales en materia de prevención para hacer que el pitazo inicial del mundial de futbol 2026 encuentre una ciudad donde el único protagonista sea el talento deportivo, donde cada aficionado pueda regresar a casa con la tranquilidad de haber vivido la fiesta mundialista en paz”, concluyó.