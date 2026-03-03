“FOVISSSTE en tu Oficina” asesorará a las personas trabajadoras en la alcaldía Miguel Hidalgo

"FOVISSSTE en tu Oficina" en la alcaldía Miguel Hidalgo

La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza, inauguró la jornada de “FOVISSSTE en tu Oficina” en las instalaciones del Hospital de la Mujer, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

“Sabemos que como personas servidoras públicas tenemos poco tiempo para desplazarnos a los departamentos de vivienda y por estamos aquí, para que puedan ejercer su derechos”, reveló Maldonado Meza.

La funcionaria explicó que estrategia acerca directamente a los centros de trabajo orientación personalizada sobre estado de cuenta, estatus del crédito, actualización de datos, corrección de RFC y CURP, así como trámites de cancelación de hipoteca, con el objetivo de facilitar y agilizar la atención a las personas trabajadoras.

“Queremos decirles a las personas acreditadas que en este módulo todos los servicios y trámites son gratuitos. FOVISSSTE es su derecho y aquí hay un equipo para atenderlos”, informó la vocal ejecutiva del FOVISSSTE.

Por último, la institución recalcó que la jornada representa una oportunidad a quienes aún no han ejercido su crédito para conocer las distintas opciones de financiamiento, entre ellas FOVISSSTE Mujeres, esquema que ofrece una tasa preferencial de entre 2 y 3.5 por ciento para servidoras públicas y que este día retoma su colocación.

La Crónica de Hoy 2026