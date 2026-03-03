¿Habrá paro en el Metro CDMX este martes 3 de marzo?: esto se sabe de la protesta de “brazos caídos”

Paro en el metro CDMX Este martes 3 de marzo se tenía prevista una protesta en las líneas 1, 2 y 9 del Metro CDMX; la actividad se reaunudó con normalidad tras llegar a acuerdos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México anunció una protesta para este 3 de marzo en algunas líneas del Metro, sin embargo, los involucrados informaron a la ciudadanía que llegaron a los acuerdos esperados.

En un comunicado publicado esta mañana mediante sus canales oficiales, el SNTSTC informó que “se alcanzaron acuerdos técnico operativo con representantes del Gobierno de la Ciudad de México", por lo que el paro de este martes 3 de marzo se canceló definitivamente.

¿La protesta “brazos caídos” del metro CDMX se pospuso?

De acuerdo con el comunicado difundido a través de sus redes sociales, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México comunicó que los acuerdos a los que llegaron con las autoridades del gobierno capitalino fueron únicamente de índole técnico operativo, por lo que aún quedan temas laborales pendientes a tratar.

“Los estaremos tratando el próximo miércoles 4 de marzo con la Jefa de Gobierno de esta Ciudad Capital y con el Director General de nuestro Centro de Trabajo”, redactaron en el comunicado.

Por lo tanto, solicitaron a la ciudadanía mantenerse al tanto de los avances en temas laborales que aún están pendientes de discusión, pues podría efectuarse otro inconveniente en la actividad común del transporte metro.

Las razones tras la protesta “brazos caídos” del metro CDMX

De acuerdo con un comunicado previo, la manifestación del SNTSTC no cerraría por completo las líneas del metro señaladas, sin embargo, procederían con una protesta de “brazos caídos”, en la que los trabajadores permanecen en su área de trabajo, pero realizan sus actividades de forma lenta.

Este tipo de manifestación afectaría directamente los tiempos de traslado de la población capitalina, especialmente la clase trabajadora que utiliza diriamente este sistema de transporte.

Sin embargo, la protesta no intervendría en todas las direcciones del metro, sino que se limitaría a las líneas 1, 2 y 9, centrándose en las terminales de cada una de ellas.

Este tipo de protestas, junto al cese de tiempo extra del personal del metro, se debe a la falta de recursos para mantenimiento de trenes, vías, equipos electrónicos, así como escasez de refacciones, por lo que la exigencia de esta mejora es para garantizar la seguridad de los millones de usuarios y usuarias del transporte.