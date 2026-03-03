Iztacalco duplica servicio de pipas y atiende más de 160 solicitudes de agua en 11 días

La alcaldía Iztacalco informó que duplicó la operación de pipas de agua potable entre el 17 y el 26 de febrero, periodo en el que atendió más de 160 solicitudes ciudadanas y regularizó los servicios pendientes relacionados con el suministro mediante autotanques, informó la demarcación.

Autoridades locales anunciaron que el incremento en la capacidad de respuesta formó parte de una estrategia para reforzar el abasto de agua en distintas colonias ante la demanda registrada durante esas fechas.

Las acciones fueron coordinadas por la Subdirección de Servicios Hidráulicos, adscrita a la Dirección General de Servicios Urbanos, que implementó ajustes operativos para ampliar la cobertura y priorizar las peticiones vecinales.

Durante los 11 días señalados, el servicio se realizó con nueve pipas pertenecientes a la alcaldía: seis unidades con capacidad de 10 mil litros y tres de 20 mil litros.

Aunque la disponibilidad limitada de diésel para los vehículos y gasolina para las motobombas influyó en la planeación diaria, la demarcación indicó que esta situación no impidió cumplir con las metas establecidas.

Las colonias donde se concentró una parte importante de la atención fueron Granjas México, Bramadero Ramos Millán, Cuchilla Ramos Millán, Cuchilla Agrícola Oriental y Ex Ejidos de Magdalena Mixihuca, zonas donde vecinos solicitaron con mayor frecuencia el suministro por medio de autotanques.

Autoridades atribuyeron parte de los resultados a la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Ciudad Deportiva 2, conocida como “Garza”, infraestructura que ahora permite realizar cargas de agua más ágiles y constantes para las unidades. Con ello, se redujeron tiempos de espera y se optimizó la distribución del líquido en la demarcación.

Según la alcaldía, la mejora en la operatividad de esta planta beneficia de manera directa a más de mil habitantes, al facilitar el abastecimiento y hacer más eficiente la logística del servicio.

Como parte de la estrategia operativa, también se realizaron mesas de trabajo con operadores de pipas para ajustar rutas, reducir tiempos de traslado y mejorar la organización del servicio, lo que permitió incrementar la cobertura sin aumentar el número de unidades disponibles.

La demarcación señaló que el servicio de pipas puede solicitarse a través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), durante recorridos territoriales y audiencias públicas, así como vía telefónica mediante la Dirección General de Participación Ciudadana.

El gobierno local indicó que continuará con acciones para fortalecer el acceso al agua potable y atender las solicitudes vecinales relacionadas con el suministro en las distintas colonias de Iztacalco.