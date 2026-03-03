Morena propone 1 hora de estacionamiento gratis en establecimientos mercantiles

La propuesta fue respaldada por legisladores de distintas bancadas (Jennifer Garlem)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso una iniciativa para que establecimientos mercantiles brinden una hora gratis de estacionamiento a sus clientes.

Lo anterior, debido a que los montos de estacionamiento son excesivos y en ocasiones superan el costo del consumo.

“Consumimos, pagamos y al final, existe un doble cobro: el estacionamiento... Hay boletos que terminan costando lo mismo o aún más que la entrada al cine, y las tarifas se vuelven un abuso, sobre todo en hospitales privados o en ciertas plazas comerciales.

“¿Ustedes creen que esto es justo? No. No es razonable, es una injusticia”, cuestionó el legislador promovente Pedro Haces Lago.

Quien aseguró que la práctica se ha normalizado y ha convertido un servicio complementario en una carga adicional para los clientes.

“Pareciera que el negocio ya no es el consumo, sino el estacionamiento. Esa es una situación cotidiana que miles de personas viven todos los días en la ciudad”.

Señaló que su iniciativa busca solucionar los gastos extras que se generan por el pago de estacionamiento, porque significa una afectación a la economía de las y los capitalinos.

Haces Lago comentó que de aprobarse esta iniciativa, los negocios que cuenten servicio de estacionamiento deberán garantizar una hora continua gratuita a quienes acrediten el consumo o la compra en sus locales.

Y destacó que hay entidades en el país que han demostrado que es posible regular este servicio sin afectar la actividad comercial, a través de esquemas de gratuidad y validación de los consumos y las compras.

“No hablamos de gratuidad absoluta, no hablamos de eliminar el servicio; no hablamos de poner cargas desproporcionadas. Hablamos de una medida razonable; una medida proporcional; una medida que reconozca el carácter accesorio de un estacionamiento”, concluyó.