Pone Tlalnepantla en marcha unidad móvil contra el analfabetismo

El gobierno municipal de Tlalnepantla ha decidido sumarse a una estrategia de alcance nacional que busca reducir los índices de analfabetismo y rezago educativo en la región. Se trata del programa “En ruta por la educación: Nunca es tarde para aprender”, una iniciativa que conjunta esfuerzos con instancias federales y el sector privado para acercar la enseñanza básica a la población adulta que, por distintas razones, no ha podido acceder a ella.

La puesta en marcha de este proyecto fue encabezada por el alcalde Raciel Pérez Cruz, quien dio el banderazo de salida a un autobús especialmente equipado que recorrerá el municipio durante aproximadamente cuatro semanas. Esta unidad móvil, operada en colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y Fundación Traxión, ofrecerá servicios educativos gratuitos en puntos estratégicos de la localidad.

Durante el evento de arranque, las autoridades explicaron que el principal objetivo del programa es atender a personas mayores de 15 años que se encuentran en situación de analfabetismo o que desean concluir sus estudios de primaria o secundaria. El autobús está diseñado como un espacio funcional que permitirá a los usuarios retomar su formación en un entorno accesible y cercano a sus comunidades.

Pérez Cruz destacó que esta acción es resultado de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. “Cuando las instituciones trabajamos de manera conjunta, podemos llevar servicios de calidad directamente a quienes más lo necesitan”, expresó el edil, subrayando la importancia de sumar recursos y experiencias para abatir el rezago histórico en materia educativa.

La administración local ha enfatizado en repetidas ocasiones que la educación es un pilar fundamental para generar movilidad social y desarrollo comunitario. Por ello, la llegada de este aula móvil no solo representa una alternativa pedagógica, sino también una oportunidad concreta para que los adultos del municipio mejoren sus condiciones de vida y accedan a mejores empleos.

El programa contempla que el autobús recorra distintas colonias y comunidades, priorizando aquellas zonas donde se ha identificado una mayor incidencia de rezago educativo. Personal capacitado del INEA estará a bordo de la unidad para asesorar y dar seguimiento a los casos de cada persona interesada en iniciar o retomar sus estudios.

Con esta iniciativa, el gobierno de Tlalnepantla busca visibilizar la importancia de la educación como una herramienta para la transformación social. La presencia del autobús itinerante en las calles del municipio pretende, además, incentivar a más ciudadanos a sumarse al programa y romper con las barreras que tradicionalmente han limitado el acceso de los adultos a la educación básica.