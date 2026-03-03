Tlalpan realizó más de 130 recorridos de seguridad y visita 3 mil 500 viviendas durante febrero

Tlalpan realiza más de 130 recorridos de seguridad y visita 3 mil 500 viviendas durante febrero

Durante febrero, la alcaldía Tlalpan implementó diversas acciones de seguridad y proximidad territorial que incluyeron recorridos domiciliarios, operativos y asambleas vecinales en distintos puntos de la demarcación, como parte de su estrategia integral en materia de prevención del delito y atención ciudadana.

De acuerdo con información oficial, se realizaron 139 recorridos del programa Casa por Casa, mediante los cuales se visitaron 3 mil 587 viviendas ubicadas en los sectores Padierna, Fuente, Hospitales, Coapa y Topilejo.

Estas actividades se llevaron a cabo en calles y colonias consideradas prioritarias, con el propósito de recabar solicitudes ciudadanas, detectar puntos de riesgo y canalizar reportes relacionados con servicios urbanos, iluminación pública, recuperación de espacios y problemáticas comunitarias.

Las autoridades señalaron que la presencia territorial permitió fortalecer la comunicación directa entre vecinos y personal de la alcaldía, además de agilizar la atención de diversas gestiones planteadas por la población.

De manera paralela, durante el mismo periodo se desplegaron 74 operativos de seguridad en distintos puntos de Tlalpan. Entre las acciones realizadas se incluyeron dispositivos tipo rastrillo, intervenciones para atender la presencia de franeleros, operativos contra arrancones y atención a faltas administrativas.

También se mantuvo un reforzamiento diario de vigilancia en el sector Topilejo, particularmente en los pueblos de San Miguel Topilejo y San Miguel Ajusco, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional y la Policía Auxiliar.

Como parte de la estrategia de coordinación territorial, también se llevaron a cabo 19 asambleas de seguridad en colonias de los cinco sectores de la alcaldía.

Estos encuentros funcionaron como espacios de diálogo entre autoridades locales, federales y habitantes para definir acciones relacionadas con patrullaje, prevención del delito y recuperación de espacios públicos.

En el balance mensual difundido por la demarcación se informó que, derivado de las acciones operativas, se realizaron 14 remisiones al Ministerio Público, con 15 personas detenidas, así como 407 remisiones al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas.

A estas medidas se sumaron 15 intervenciones para la recuperación de espacios públicos, el retiro de vehículos abandonados mediante el programa de chatarrización y la implementación de dispositivos de movilidad enfocados en el reordenamiento vial y la seguridad peatonal.

En materia preventiva, la alcaldía indicó que se desarrollaron acciones del programa “La Copa se queda en Casa”, orientadas a inhibir el consumo de alcohol y sustancias en deportivos y espacios públicos mediante operativos conjuntos en distintos sectores.