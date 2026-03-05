Caen 4 extorsionadores en GAM, Coyoacán, ÁO y Edomex; uno amenazaba a operadores de transporte público

Detenidos Extorsionadores detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Osvaldo “N”, extorsionador que opera en la colonia Chalma de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero

Este sujeto sería el responsable de la extorsión a operadores de unidades de transporte público.

En tanto, Alejandro “N”, Gibrán “N”, y Margarito “N”, están relacionados con la extorsión en contra de un ciudadano desde el 2024, al que amenazaban con causarle daño a él y su familia.

Osvaldo “N” mantenía una investigación en su contra desde enero de 2026, dado que presuntamente controla un grupo de sujetos que exigían dinero en efectivo a los conductores de unidades de transporte público, a cambio de permitirles operar sus rutas y no causarles daño.

Al obtener los datos de prueba suficientes, un juez de control libró la Orden de aprehensión por el delito de extorsión Calificada, la cual se ejecutó en la calle Jaime Nunó, en la colonia Guadalupe Chalma, donde fue detenido Osvaldo “N”.

En la segunda acción, un ciudadano denunció a tres personas que le exigían diversas sumas de dinero desde el año 2024 para no atentar contra su vida y la de su familia.

Por lo tanto, el juez emitió tres ódenes de aprehensión por el delito de Extorsión Agravada.

La primera detención se llevó a cabo en un predio ubicado en la calle Marte, de la colonia El Cuernito, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde detuvieron a Alejandro “N” y aseguraron 10 tarjetas bancarias de diferentes instituciones crediticias, una tarjeta de circulación y dos teléfonos celulares.

La segunda captura se registró en la calle Cerrada 20 de Agosto, en la colonia San Francisco Culhuacán de la Magdalena, en la alcaldía Coyoacán, donde detuvieron a Gibran “N”.

El último arresto lo realizaron en la calle San Miguel, en la colonia Santa Catarina Ayotzingo, en el Estado de México, donde fue detenido Margarito “N”.