Brugada presenta agenda de derechos humanos rumbo al Mundial 2026

CDMX presenta agenda de derechos humanos rumbo al Mundial 2026

La Ciudad de México presentó una agenda de derechos humanos con 119 acciones interinstitucionales que buscan orientar la organización del Mundial de Futbol de 2026, a fin de que el evento deportivo deje beneficios permanentes en la capital y garantice la protección de grupos vulnerables durante las actividades relacionadas con el torneo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el plan fue elaborado por diversas dependencias del gobierno local y organismos internacionales, entre ellos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con quienes además se firmó un convenio de colaboración para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en el contexto del evento.

La organización del Mundial no se limitará a temas logísticos o de infraestructura, también se buscará aprovechar la coyuntura para impulsar políticas públicas que fortalezcan los derechos en la ciudad.

“Queremos que el Mundial siga siendo ese acelerador de más de 2 mil obras para la transformación de esta ciudad. Obras que no serán de relumbrón rumbo al Mundial, sino que son obras permanentes que benefician a la población”, afirmó la jefa del Ejecutivo local.

Según lo expuesto durante el evento, la agenda integra acciones de 46 dependencias y organismos de la administración pública capitalina y se organiza en seis ejes principales, que van desde inclusión social hasta sostenibilidad ambiental.

Seis ejes para la estrategia

El programa presentado por autoridades capitalinas se estructura en seis líneas de acción que buscan atender distintos aspectos de la organización del Mundial en la capital.

Entre ellos menciona el eje denominado “Cancha Pareja”, enfocado en promover libertades, inclusión y combate a la discriminación. Dentro de este apartado se contempla una campaña masiva de sensibilización sobre pluriculturalidad y la participación de embajadores comunitarios por la paz y el deporte.

También figura el eje “Alineación con los cuidados”, orientado a generar espacios de protección y seguridad para la población, con especial énfasis en la prevención de violencia familiar y de género. En este apartado se anunció el programa “Cero Excusas, Cero Violencia”, que buscará prevenir agresiones relacionadas con el consumo excesivo de alcohol durante celebraciones deportivas.

La estrategia incluye el eje “Pase Seguro, Ciudad Conectada”, enfocado en movilidad e infraestructura urbana. En este punto se contempla un plan de transporte público para los días de partido que conectará distintas zonas de la ciudad con el estadio sede mediante Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y autobuses.

Además, se prevé la rehabilitación de 500 canchas deportivas y mejoras en espacios públicos, como parte de las obras vinculadas al evento internacional.

El cuarto eje, denominado “Mi porra me respalda”, se centra en actividades culturales y deportivas en barrios y colonias, con el objetivo de fortalecer el tejido social mediante torneos comunitarios, eventos culturales y espectáculos relacionados con el futbol y la tradición prehispánica del juego de pelota.

En materia ambiental, el eje “Cancha Verde” contempla acciones para promover un Mundial sostenible, incluyendo la reducción de plásticos de un solo uso, el uso de vasos retornables en eventos masivos, estaciones públicas de recarga de agua potable y programas para reciclar PET y convertirlo en mobiliario urbano.

Finalmente, el sexto eje se enfoca en información digital y transparencia, mediante herramientas como el mecanismo de denuncia “Silbatazo Ciudadano” y un portal público donde se reportará el uso de recursos y las inversiones vinculadas con el Mundial.

“Los derechos deben ser el verdadero marcador para nuestra ciudad”, sostuvo la jefa de Gobierno al presentar la estrategia.

Protección de grupos vulnerables

Además de las acciones generales, el gobierno capitalino identificó cuatro riesgos principales que suelen presentarse en eventos masivos de alcance internacional: trata de personas, aumento de violencias contra mujeres y menores, prácticas discriminatorias y consumo problemático de alcohol y sustancias.

Para enfrentar estos riesgos se diseñó un esquema de protección reforzada con acciones específicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, mujeres, población de la diversidad sexual y personas en situación de movilidad humana.

Módulos de atención psicológica y jurídica, campañas contra el acoso en línea, protocolos para localizar menores extraviados y espacios seguros para adolescentes que puedan encontrarse en situaciones de riesgo, son algunas de las medidas preventivas contempladas.

También se prevé la instalación de carpas multiservicio en zonas de alta concentración de visitantes, como el estadio sede, festivales futboleros y espacios públicos donde se realizarán celebraciones masivas.

Clara Brugada subrayó que el objetivo es que la capital proyecte una imagen de inclusión y respeto a los derechos durante el torneo.

“Desde que entramos al gobierno hemos llamado a construir un Mundial diferente: un Mundial con juego limpio y sociedad justa”, expresó.

El convenio firmado con UNICEF también contempla acompañamiento técnico para evaluar las políticas públicas dirigidas a la infancia en la ciudad, no sólo durante el Mundial sino como parte de una estrategia de largo plazo.