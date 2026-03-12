Jornada Notarial 2026 CDMX: ¿Habrá vales de descuento este año?

La Jornada Notarial 2026 CDMX es uno de los programas más esperados por los capitalinos que buscan regularizar su patrimonio o realizar trámites legales con costos reducidos. Este 2026, autoridades de la Dirección General de Regularización Territorial confirmaron que el programa sí contempla nuevamente vales o constancias de descuento para distintos trámites notariales.

Sin embargo, hasta ahora los vales aún no se entregan, ya que el programa todavía no ha sido publicado oficialmente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, documento necesario para que la jornada pueda comenzar formalmente.

¿Qué descuentos ofrece la Jornada Notarial en CDMX?

Durante esta jornada, los ciudadanos pueden obtener descuentos importantes en trámites notariales, especialmente en:

Escrituración de vivienda

Compra-venta de inmuebles

Sucesiones o herencias

Elaboración de testamentos

Dependiendo del valor catastral del inmueble, los descuentos en escrituras pueden ir aproximadamente del 10% al 60%.

¿Cuándo comenzarán a entregarse los vales?

Las autoridades estiman que la Jornada Notarial 2026 podría iniciar durante marzo, una vez que se publique el acuerdo oficial en la Gaceta capitalina. A partir de ese momento se habilitará la entrega de vales y el registro para acceder a los descuentos.

Apoyos en sucesiones y herencias

Además de las escrituras, la jornada también contempla apoyos para trámites de sucesión, donde los descuentos en impuestos y honorarios notariales pueden alcanzar hasta el 80%, lo que facilita la regularización de propiedades heredadas.

La Jornada Notarial se realiza cada año en la Ciudad de México y busca ayudar a miles de familias a regularizar la situación legal de sus viviendas y propiedades a un costo menor.