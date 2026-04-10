Negociaciones entre el Metro y el sindicato avanzan mientras persisten afectaciones por horas extra

Sistema de Transporte Colectivo Metro ¿Cerrará el Metro de la CDMX este 4 de febrero por la marcha de trabajadores? Aunque habrá afectaciones viales en el Centro, el sindicato y el STC aseguraron que no se suspenderá el servicio ni se cerrarán estaciones. (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava informó que las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo avanzan y se encuentran en una etapa avanzada, en medio de afectaciones al servicio derivadas de la decisión de un sector de trabajadores de no laborar horas extra como medida de protesta.

El funcionario señaló que en la mesa de diálogo existe una propuesta que busca atender las demandas laborales y, al mismo tiempo, generar ahorros presupuestales que puedan destinarse a mejorar la operación de las 12 líneas que integran la red del Metro.

La propuesta se encuentra actualmente en revisión por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, instancia que deberá autorizar los términos finales antes de que pueda formalizarse un acuerdo con la representación sindical.

Rubalcava reconoció que el proceso de negociación ha sido lento, pero sostuvo que existe certidumbre sobre el contenido de la propuesta que se analiza, la cual, afirmó, es “seria y sensible” tanto para la administración como para los trabajadores.

Indicó que el objetivo es equilibrar la mejora en las condiciones laborales con la optimización de recursos para fortalecer el servicio que se brinda diariamente a millones de usuarios.

Las afectaciones registradas durante la jornada se relacionan con la negativa de parte del personal a cubrir tiempo extraordinario, lo que impacta la programación operativa habitual en distintas áreas del sistema. Ante este escenario, el director del Metro pidió comprensión a los usuarios y confió en que el diálogo permitirá resolver la situación en el corto plazo.

El titular del organismo también hizo referencia al interés del gobierno capitalino, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en mejorar las condiciones laborales del personal del Metro, al tiempo que se fortalece la calidad del servicio público.

Finalmente, reiteró que la dirección general del Metro mantiene disposición al diálogo con la dirigencia sindical y expresó su confianza en que la vocación de servicio de los trabajadores será un elemento clave para alcanzar un acuerdo que permita restablecer con normalidad la operación del sistema.